北市春節防疫不打烊 15醫院、69診所開設557診次

台北市衛生局疾管科長余燦華分享春節期間，北市類流感門急診就診人次有逐漸攀升的趨勢。（孫敬攝）

台北市15家急救責任醫院及69家診所，將於2月15日（小年夜）至2月21日（初五）期間，分時段開設557診次防疫門診，提供公費流感及新冠抗病毒藥劑，另有22間社區藥局提供新冠（COVID-19）口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

根據衛生局統計，春節期間以大年初一及初二（2月17日至18日）開診數較少，大年初四（2月20日）起各醫院門診將逐步恢復正常，民眾若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等類流感症狀，應先使用新冠家用快篩，並於就醫時告知醫師結果。

1月20日至2月28日期間，針對幼托育機構人員及保母、學生族群（幼兒園至五專3年級）、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖業／動物園工作人員及動物防疫人員、其他人口密集機構（如軍營等）人員等7類流感高傳播族群，經醫師評估後可開立流感抗病毒藥劑治療。

迎接春節出國旅遊潮，衛生局建議民眾可先至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，查詢國際旅遊之疫情資訊及防疫建議，出國前2至4週先行前往醫療院所進行健康評估，並備妥慢性病及常備藥物、完成流感疫苗及新冠疫苗接種等。

今年1月1日至2月28日期間，新冠疫苗公費對象已擴大至「滿6個月以上尚未接種之民眾」，符合資格者可與流感疫苗併同接種。有關春節期間防疫門診及社區藥局的詳細服務時段，市民可至衛生局官網「台北市春節醫療專區」查詢，或撥打1999、1922諮詢。

