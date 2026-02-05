北市春節3階段交管 停車費率最高80元

今年春節連假自二月十四日至二十二日連續九天，台北市交通局五日表示，預期返鄉疏運將於假期前開始，至十六日（除夕）當日，出遊及收假車潮將集中於十九日（初三）至二十二日（初六）。此外，為了確保交通順暢，交通局規劃春節前、返鄉（收假）期間及春節假期三階段交通管制。

北市交通局指出，自春節前四週起各快速道路及主要幹道車流量增加、行車速率下降。倘若遇到下雨、車禍事故等，可能造成行車速率普遍下降。春節前一週趕辦年貨及年節送禮人潮與車潮湧現，預估下午二點至晚間七點車流量比較大。

廣告 廣告

另外，因應「二○二六台灣年味在台北」迪化商圈及信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場將會調整費率，迪化商圈周邊自一月三十一日至二月十五日止，將提高費率至五十至八十元不等。信義商圈周邊自一月十七日至二月十五日止，每個假日上午十點至晚間八點停車費率調整為每小時八十元。

春節連假期間，市區公車原則依假日班次行駛，平日固定班次於假日停駛之路線，除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少二分之一班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依照假日班次行駛；觀光風景區加強交通管制疏導，仰德大道實施管制並視車潮機動調整，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務。