北市景美國小旁民宅火警 警消急灌救幸無人傷
台北市今（11）日發生一起火警，下午4時許文山區景文街景美國對面，一棟民宅2樓突然冒出火煙，由於正值放學時段，路過家長與學生紛紛走避報案，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，屋內人員自行逃生現場無人受傷，消防人員抵達後迅速撲滅火勢，詳細起火原因仍待後續調查釐清。
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