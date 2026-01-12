北市景興國中金融社團成果發表 聚焦AI與全球經濟

臺北市景興國中「金融探索財能社」舉辦期末成果發表會

「金融探索財能社」學生發表多元主題，涵蓋新興科技、數位金融與全球地緣政治

景興國中蔡來淑校長指出，社團跨領域的學習，拓展學生更為宏觀且深入的金融視野

臺北市景興國中「金融探索財能社」舉辦期末成果發表會，學生應用「柏拉圖譜心智矩陣 MMX」進行邏輯歸納，將一學期所學的金融知識，結合通膨、AI發展、美元地位及國際貨幣博弈等時事，整理成3分鐘短講。藉由實作報告與競賽的形式，深化學生的金融素養，並培養面對未來所需的知識與技能。

景興國中攜手臺師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處共同推動金融探索財能社，提升學生金融理財素養。蔡來淑校長指出，過去被視為距離學生生活遙遠的金融交易，如今成為校園中貼近生活的熱門學習主題，透過社團跨領域的學習，能引導學生形成更宏觀、深入的金融視野。學生在社團課程中，不只學習基礎的金融知識，也在成果會上發表多元主題，涵蓋新興科技、數位金融與全球地緣政治，將新聞轉化為生活理解。像是有學生從SpaceX的發展，分析科技與金融關係，或討論黃金在貨幣局勢中的戰略角色。看到學生開始記帳、規劃零用錢，顯示理財觀念已逐漸內化，金融教育也促進親子對話，讓學習影響從校園延伸至家庭，為未來發展奠定基礎。

曾同學表示，加入社團學習理財和投資知識，老師在課程中用兩粒米的故事，簡單說明銀行複利的計算。另外，她覺得最有趣的是透過金融戰略王桌遊，認識多項投資工具，並學習分析經濟市場情勢，以及應用投資工具累積財富，相當有趣。在本次成果發表會上，曾同學以「全球經濟重構：加密貨幣、移民政策與貨幣體系的動態變化」為題，進行簡報。她表示，雖然上臺報告會感到緊張，但也有助於增進她的簡報能力。



另一位曾同學則表示，以前看到喜愛的東西就會克制不了購買的慾望，因此在加入社團後學習記帳，有效控管金錢的支出。在社團除了學習知識外，還透過金融戰略王桌遊，將學習到的投資知識應用其中，相當有趣。在準備成果報告時，曾同學也利用AI協助撰寫簡報內容，覺得幫助很大。



平時就常和家人討論經濟新聞的林同學，在加入社團後學習更多的金融理財知識，尤其是學會的記帳，能幫助自己理財和存錢，收穫很大。

臺師大宏觀金融教育研究發展中心籌備處表示，學生應用「柏拉圖譜心智矩陣 MMX」，將複雜的金融事件進行關聯性推測，並以此為依據進行理性思考。



出席成果發表會的臺北市教育局國民教育地方輔導團黃國忠執行秘書指出，金融理財知識複雜多元，學生能在國中階段接觸相關知識是重要且幸運的，期許學生能持續深耕。