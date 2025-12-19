北市暴徒無差別攻擊釀4亡5傷 AIT轉貼賴清德貼文發布安全警示

美國在臺協會（AIT）稍早對台北車站與捷運中山站地區發出安全警示。（示意圖／方萬民攝）

美國在臺協會（AIT）今（19）日深夜表示，針對捷運台北車站與中山站無差別恐怖攻擊已經發出安全警示，AIT並轉貼總統賴清德貼文提醒民眾注意，也強調若需要緊急服務的在台美國公民請致電 AIT電話 02-2162-2000，如遇醫療或火警緊急狀況請撥打119，報警請撥打110。

台北車站捷運M8出口處的地下一樓月台層在今天17點24分左右傳出遭投擲煙霧彈，搞得地下穿越層濃煙密布，原來是一名27歲張姓通緝嫌犯扔擲多顆煙霧彈，還持刀砍傷來勸阻的57歲余姓保全男子，余男當場失去生命跡象，送醫不治。隨後張嫌趁亂逃逸回博愛特區租屋處，進一步於約1小時後步行前往800公尺遠的捷運中山站商圈再度犯案。

張嫌在中山站南京西路上繼續扔擲煙霧彈引發騷動，接著持長刀沿路揮砍路人，期間27歲蕭姓男機車騎士頸部遭砍重傷，稍早傳出因傷勢過重搶救不治，張嫌持續跑進一旁誠品書店南西商場，隨後在警網包圍下疑似畏罪墜樓傷亡，另有一名原命危的37歲王姓男子深夜10時左右也不幸離世。目前遺憾包含犯嫌在內已有4人（張嫌、余男、蕭男、王男）經搶救後不治，此外還有另5人身受輕重傷治療中。

北捷台北車站和中山站隨機攻擊嫌犯闖誠品生活百貨持刀亂砍路人。（圖／翁靖祐攝）

據了解，張嫌目前因涉入妨害兵役案遭通緝中，他早前曾經服役在空軍中隊，卻因為酒駕被汰除，後來被「教召」卻沒送達通知導致未在時限報到進而被通緝。而警方已於台北車站第一現場找到了張嫌犯案當時遺留的筆記本，內容尚待進一步釐清。

警方透露張嫌今天下午3點44分就有犯案行為，當時他跑去與捷運中山站同為中山警分局境內的林森北路縱火燒車，在台北車站引發騷動後進一步回到同為中正一警分局轄內的租屋處縱火，因此懷疑是有意分散人力致警方疲於奔命。

另據消息指出，張文在桃園市楊梅區的老家已有警方訪查，但稍早按門鈴未有人應門，鄰居則低調稱張家平時低調與鄰戶互動不多，對於涉入驚天大案非常驚訝。北市警局則證實已組專案小組，在案發後與張文父母接觸並把他們帶來台北中山分局配合偵訊調查。

國防部則證實張嫌一度有空軍志願役身分，但已因酒駕被汰除，近期則被控涉入《妨害兵役治罪條例》而被桃園地檢署發布通緝，但目前張嫌不具現役軍人身分。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

