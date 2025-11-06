北市最大都更「1年整合19案」！ 賴正鎰：總銷1.4兆10年完成





鄉林建設董事長賴正鎰今（6日）分享「新松町．新城計畫」最新進度，他透露推進速度「超越預期」，短短一年內即完成19個都更案，涉及大約2000名地主、整合大約1.8萬坪土地，約占新松町計畫總面積的16%，總銷金額高達2006億元，距離打造「台北建城百年來最大都更案」的目標更進一步。

賴正鎰今日表示，鄉林深知地主長年等待都市更新的辛苦，因此以「不讓地主再等太久」為目標，加快整合腳步，維持每年2~4個案送件節奏，確保開發動能與市場競爭力，公司將全力推動完成總面積11萬坪、總銷金額1.4兆元的「新松町都更計畫」，讓中山區邁向全台北最具代表性的純住宅新聚落。

廣告 廣告

他還在上午的記者會中公開「吉林四案」設計3D動畫，該案率先導入北市府於今年7月底修正實施的《新建建築物綠化實施規則》，將「綠容率入法」概念融入建築設計，在陽台及屋頂設置植栽系統，打造垂直綠化的新建築樣貌，展現「立體城市森林」的理念。

賴正鎰透露，「新松町．新城計畫」的進度超越預期，目前「鄉林中山賦」已興建至五樓，「吉林四案」已完成建築設計，待通過北市都委會審議後即可申請建照；「農安二案」完成都市更新事業計畫門檻與平面設計，「吉林七案」、「民權一案」也接近同意門檻，進度明顯超前，這四案合計整合土地約3600坪，總銷約350億元，其餘14案的都更同意比例亦超過五至六成，預期明年上半年可陸續進入審查階段。

根據他介紹，新松町新城計畫原訂分6期、歷時15年，因地主意願高與執行效率佳，已提前邁入第3、4期規劃，中山區在新松町帶動下，將逐步形成北市最大純住宅聚落，翻轉商業舊街廓並重塑城市質感，「新松町不是單一建案，而是一場城市更新運動。從一棟房子開始，讓街廓、社區、城市都能重新呼吸。」

（封面示意圖／鄉林建設提供）

更多東森財經新聞報導



快訊／郭台銘母親逝世！享嵩壽100歲 3遺願曝光

上修今年GDP至5.94%！台經院埋伏筆：明年恐跌破3字頭

川普又放話！ 要讓「加密貨幣」變偉大 第一不能被中國奪走