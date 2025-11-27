北市最強黑馬登場？王世堅讚「他敢說話有能力」 蔣萬安也回應了

即時中心／高睿鴻報導

民進黨已著手備戰2026年大選，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣高、還掌握執政優勢的蔣萬安，備受選民矚目。最近外界盛傳，民進黨也可能考慮，由和碩董事長童子賢披掛上陣，綠委王世堅今（27）更親自背書，大讚童「有能力、敢說話，確實適合參選台北市長」。對此，蔣萬安受訪時僅低調回應，現在離選舉還有很長一段時間，自己會先持續專住於市政，並按照例行的行程，到議會接受總質詢。

另一方面，前一次參選台北市長的行政院政委陳時中，今也回應說，他認為黨部的選舉對策委員會，肯定會對各面向綜合考慮、推出最適合人選；無論是否為童子賢，只要黨部推出來的人，「我們都齊力支持」。

行政院政委陳時中。（圖／民視新聞）

聽聞童子賢被列為潛在選項，王世堅則直言說：「很好啊！童子賢具備企業經營才能，事業確實做得很不錯；包括對能源議題，也有其特殊看法，甚至說過可以引進小型核電廠」。不過他依舊呼籲，童子賢還是得說清楚，為何有別的國家依舊認為核電骯髒，但童想引進的，就可以被稱作乾淨核能？

雖然對其能源思考仍存疑慮，但王世堅還是稱讚，童子賢「有能力、敢說話、願意提出不同看法提供大家思考，這還是很好；在這樣前提下，確實參選台北市長是適合的」。

另一方面，市長蔣萬安則迴避了童子賢的議題，僅回應說，現在距離選舉還很久，會持續專注於市政。他另也關注，近期政院打算針對財劃法提出覆議，「我還是呼籲行政院，提出具體試算數字 才能有討論基礎」。另，針對陸委會提醒，若台北市府執意與中國舉辦「雙城論壇」，應盡速通報；蔣萬安則回應道，目前因為還持續在跟上海方協調，很多行政細節還沒敲定，之後只要有結論，馬上會再跟大家報告。

