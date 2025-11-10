北市最快本週與新壽解約 李四川：力拚黃仁勳明年來台前動工

輝達海外總部確定進駐北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今（10）日上午說明最新進度，目前市府與新壽解約金已敲定，公文會在今天下班前送至議會，最快在本週完成解約協議書簽署。李四川透露，有機會在農曆年前與輝達簽約，目標在明年6月輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展時動工。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

李四川今天說明與新壽解約最新進度，新壽原先提出的解約金約44.7億元，經過2位會計師審查後減少4千多萬元，最終金額約44.3億元。新壽先前繳納的權利金含稅約34.5億元，因此北市府實際支出成本約9.85億元，與原本設定的8億多元相去不遠。

關於後續簽約時程，李四川表示，台北市長蔣萬安本月預計與輝達不動產副總裁會面，輝達先遣團隊下週也將抵台，投資計畫書及建築師設計等作業目前都在進行中。媒體詢問是否有機會在農曆年前簽約，李四川回應「應該蠻樂觀的，也許這個時間還可以再提前」，若投資計畫書送達時間較短，簽約時程有可能提前。

輝達執行長黃仁勳。（資料圖／中天新聞）

針對是否能在5月動工、趕在黃仁勳來台前完成，李四川說明，現在希望盡快擇定建築師，除都市計畫變更外，設計及請照部分將同步進行，會朝黃仁勳來參加6月2日台北國際電腦展時能夠動工的目標前進。

對於蔣萬安提出希望輝達設立台北分公司，李四川表示，輝達正在研擬中，原則上由輝達自行評估。他也提到，輝達在台灣已登記有3個公司，因此簽約上應該不會有問題。

