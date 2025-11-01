北市最新一期社福團體從事舊衣回收再利用許可

(記者卓羽榛台北報導)臺北市環保局今日表示，最新一期社福團體從事舊衣回收再利用的許可業務，自11月1日起正式實施，許可期限至117年10月31日止。這項業務落實了「資源循環再利用」與「社會共好」理念，鼓勵具公益性質的身心障礙團體（機構）參與舊衣回收作業，提升再利用效率，兼顧環保與公益。



環保局指出，社福團體可透過將收受的舊衣，以回收再利用之方式增加營收，幫助許多身心障礙的朋友，去（113）年已回收3,161噸舊衣，創造2,166萬元的收益，平均每家社福團體得到約45萬元收入所得。且每回收一件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2,500公升水量。

環保局表示，本期核准舊衣回收箱的社福團體共有49家，在北市道路上可設置的舊衣回收箱計有1,337個，較上期多1家社福團體，可設置回收箱數量多18個。民眾如欲查詢最新的舊衣回收箱位置，可至臺北市環保局官網查詢，或下載台北通APP(路徑:服務/找地點/更多/垃圾清潔、舊衣回收），或撥打1999洽詢。



新一期（114至117年）舊衣回收業務上路後，北市回收箱將重新油漆及張貼新版貼紙，以利民眾辨識。新版回收箱外觀設計將特別導入聯合國永續發展目標（SDG）第12項「責任消費與生產」及第13項「氣候行動」之理念，呼應臺北市邁向2050淨零碳排放的政策方向，展現環保與永續兼具的城市形象。



環保局也提醒市民朋友，每週一及週五資源回收車行經各點收運時，同樣可收受乾淨的舊衣，歡迎民眾多加利用，共同提升資源回收成效。民眾投放舊衣時，請務必確保衣物乾淨、無潮濕異味、可再使用，不可投入一般垃圾，投放前可參考回收箱上標示，避免誤投不可回收項目，以免觸法。

舊衣回收制度結合「環保」與「公益」雙重效益，透過社福團體的參與，讓二手衣物能轉化為助人的資源，不僅減碳愛地球，也傳遞城市的溫度。



