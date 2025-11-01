北市最新一期社福團體從事舊衣回收再利用許可
(記者卓羽榛台北報導)臺北市環保局今日表示，最新一期社福團體從事舊衣回收再利用的許可業務，自11月1日起正式實施，許可期限至117年10月31日止。這項業務落實了「資源循環再利用」與「社會共好」理念，鼓勵具公益性質的身心障礙團體（機構）參與舊衣回收作業，提升再利用效率，兼顧環保與公益。
環保局指出，社福團體可透過將收受的舊衣，以回收再利用之方式增加營收，幫助許多身心障礙的朋友，去（113）年已回收3,161噸舊衣，創造2,166萬元的收益，平均每家社福團體得到約45萬元收入所得。且每回收一件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2,500公升水量。
環保局表示，本期核准舊衣回收箱的社福團體共有49家，在北市道路上可設置的舊衣回收箱計有1,337個，較上期多1家社福團體，可設置回收箱數量多18個。民眾如欲查詢最新的舊衣回收箱位置，可至臺北市環保局官網查詢，或下載台北通APP(路徑:服務/找地點/更多/垃圾清潔、舊衣回收），或撥打1999洽詢。
新一期（114至117年）舊衣回收業務上路後，北市回收箱將重新油漆及張貼新版貼紙，以利民眾辨識。新版回收箱外觀設計將特別導入聯合國永續發展目標（SDG）第12項「責任消費與生產」及第13項「氣候行動」之理念，呼應臺北市邁向2050淨零碳排放的政策方向，展現環保與永續兼具的城市形象。
環保局也提醒市民朋友，每週一及週五資源回收車行經各點收運時，同樣可收受乾淨的舊衣，歡迎民眾多加利用，共同提升資源回收成效。民眾投放舊衣時，請務必確保衣物乾淨、無潮濕異味、可再使用，不可投入一般垃圾，投放前可參考回收箱上標示，避免誤投不可回收項目，以免觸法。
舊衣回收制度結合「環保」與「公益」雙重效益，透過社福團體的參與，讓二手衣物能轉化為助人的資源，不僅減碳愛地球，也傳遞城市的溫度。
其他人也在看
北市街道 千日紅繽紛妝點
記者王誌成∕台北報導 台北市工務局公園處一日表示，隨著秋日腳步悄悄來臨…中華日報 ・ 12 小時前
資安人才拉警報 我缺口逾2萬人
隨著AI技術進步，資安問題日趨複雜，資安人才不論中外均出現大缺口。全球資安業者Fortinet表示，全球資安人才缺口合計超過470萬名，台灣方面，保守估計亦有2萬以上的人才缺口。工商時報 ・ 5 小時前
【專欄】台灣應硬頸以對，促新加坡正視睦鄰之道
文／鄭紹春（前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家） 新加坡總理黃循財與中國總理李強會談...銳傳媒 ・ 13 小時前
新北中信特攻邀請偏鄉籃球隊觀賽 鼓勵小籃球員勇於追求夢想
圖說：中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請南投地利國小和基隆建德國小進場看球。（圖左二為中信育樂董事長陳國恩、左三 […]民眾日報 ・ 11 小時前
記憶體股淨比達歷史高標 達人：應視為景氣循環非成長股
論壇中心／綜合報導記憶體股本週再度飆高，外資紛紛上調目標價，南亞科目標價從110元調至130元，引發市場熱議。資深分析師 林友銘在《財經週末趴》節目中分析，南亞科股價139元的位置，就如同當年陽明234.5元的翻版，投資人應以航運股景氣循環角度看待，而非當成台積電般的成長股。他強調，歷史經驗顯示這類股票見頂時，股市不會崩盤，反而會開啟主流輪動，投資人應提前布局新主流股。林友銘指出，外資本週調高記憶體股評等，將南亞科EPS從虧損預估上調至5到10元，相較前年虧損2.4元、去年虧損1.64元，今年上半年虧損1.95元，確實大幅改善。但他表示，若真能賺10元，為何目標價只設130元，關鍵在於外資仍以「股淨比」而非「本益比」估價，顯示將其視為景氣循環而非產業革命。他以航運股為例，陽明2021年高點234.5元時，股淨比達4.58倍，已超越歷史高標。當時市場認為航運股每年都能高配息、淨值會持續提升，但最終仍跌至40元。南亞科目前淨值49.91元，若如外資預估賺10元，淨值將達59.29元的歷史高點，以2.34倍計算目標價正是139元，「週四高點139元碰到就下來，絕非巧合」。林友銘強調，除非AI民視財經網 ・ 1 天前
快訊》海鷗颱風晚間生成！氣象署曝未來路徑
氣象署於晚間表示，原位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，於今（1）日20時發展為今年第25號颱風海鷗（國際命名:KALMAEGI），預測未來朝菲律賓中部一帶移動，對台灣無直接影響。中時新聞網 ・ 11 小時前
（有影片）／黃秀芳成立彰化縣長競選辦公室 強調「彰化力」活絡產業
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨立委黃秀芳今（1）日上午在彰化市舉行縣長競選辦公室揭牌儀式，吸 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
粿粿遭控出軌反擊了! 揭范姜彥豐索討1600萬元離婚費
生活中心／綜合報導范姜彥豐日前指控妻子粿粿出軌藝人王子，事件延燒第四天，粿粿今天發布長達發布17分鐘的影片，透露兩人婚後經常發生爭執，因為受不了男方漠視家人哭鬧，感到心寒，更反控范姜向她索討1600萬元的離婚費用。民視 ・ 13 小時前
北市文山區「山羌闖早餐店」 老闆：從未見過
台北市文山區一間早餐店，昨(30)日接近中午時，店有隻山羌意外闖進店內，還一度跑到店家的地下室，北市動保處接獲通知，這隻山羌沒受傷，已經完成野放。早餐店裡突然來了位不速之客，小小山羌從櫃檯竄到門口，腳...華視 ・ 1 天前
美國防部早提交評估！給烏「戰斧」不影響武器庫存 但給不給還得看川普
據CNN 31日報導，美國國防部（Pentagon）已批准向烏克蘭提供長程「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，並早在川普與澤倫斯基會面前，就已提交評估，表示這並不會影響美軍自身的武器庫存。不過，最終提不提供，仍得看總統川普是否點頭。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
日央按兵不動 日圓兌台幣重現0.203元甜甜價
[非凡新聞]攝影蘇韋銘近期日本央行剛宣布維持利率政策，促使市場上失望賣壓加劇，日圓周五盤中大跳水至154水位，觸及9個月新低，另外日圓兌新台幣也來到相對低檔，創近3個月新低，專家分析，短線來看日圓趨貶壓力沉...非凡新聞 ・ 1 天前
買新不如買舊 預售屋與成屋價差擴大
央行實施第7波選擇性信用管制已滿1周年，「金龍海嘯」席捲全台房市，不僅成交量明顯萎縮，許多地區的房價也開始出現變動。根據實價登錄資料彙整，發現今年第2季七大都會區預售屋價格仍在高檔或呈緩步上漲，而成屋價格卻多呈現下跌格局，導致預售與成屋價差持續擴大。除了台北市外，其餘六都的價差均有拉大情形，其中又以新北市最為明顯。中時新聞網 ・ 1 天前
北市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球
北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤...聯合新聞網 ・ 14 小時前
設局面交逮車手出意外！警慘遭球棒毆傷、300萬現金被搶 3人落網1在逃
昨（30日）下午，台北市中山區發生一起「詐欺面交變搶奪」案，49歲的陳姓男子因投資虛擬貨幣遭詐，因此透過新帳號「釣魚」，夥同警方逮捕車手，沒想到，車手現身後卻非常暴力兇殘，不但徒手搶走300萬現金，甚至還有車手持球棒攻擊警員，最後警方逮住其中1名車手，其餘車上3人全落跑。警方全力追緝，終於在新竹逮捕38歲林姓司機、17歲襲警車手，目前剩30歲的陳姓男子在逃。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
因罷綠委連署案遭起訴 盧縣一籲：屏檢勿成為執政黨獵犬
因涉罷綠委連署偽造文書案，國民黨原民立委盧縣一今遭起訴。盧下午發出聲明質疑，遭是因其他黨工羈押期間將屆滿，屏檢還沒查清，才倉促決定起訴，呼籲屏檢勿成為執政黨的獵犬，司法應以事實為憑，而非政治操弄工具。太報 ・ 1 天前
百合花主唱扮女裝 「真實原因」藏洋蔥！金音獎攜手李竺芯開唱
第16屆「金音創作獎」昨（1）日晚間於北流登場，金曲台語歌后李竺芯及金曲樂團「百合花」同台擔任表演嘉賓，更一起擔任頒獎人。百合花今年以專輯《萬事美妙》入圍6項大獎成為入圍大贏家，李竺芯特別握手傳達好運，坦言今年未入圍難免失落，「當然會覺得『怎麼一項都沒有？』」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
劍湖山推「酷咖啡券」 高空摩天輪品藝伎咖啡超浪漫
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】一年一度的「2025台灣咖啡節」於雲林古坑正式登場，身為台灣咖啡原 […]觀傳媒 ・ 8 小時前
第28屆臺北文學獎「交織」開放徵文 總獎金達221萬
記者劉昕翊／臺北報導 「第28屆臺北文學獎」即日起至12月31日開放徵文，對象不限國籍及居住地，惟須以中文創作，共分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞臺劇本以及青年日報 ・ 1 天前
蔣萬安扮「Saja Boys」現身天母萬聖節嘉年華 曝很多小朋友很喜歡
台北市「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」1日在天母運動公園登場，台北市場蔣萬安也化身人氣動畫男團「Saja Boys」成員Abby，他表示因為很多小朋友很喜歡，他兒子也是，小朋友可以認的出來這個角色；他說「天母搞什麼鬼」邁入第17屆，不僅是天母地區的年度盛事，更是台北市重要的城市名片，今年活動集結約250個攤位，結合商圈店家、餐廳與各式表演，去年活動人潮達30萬人次，今年現場盛況更勝以往，預估有望突破40萬人次。中時新聞網 ・ 13 小時前
豬肉攤超慘！90%因非洲豬瘟停業 北市：免收1個月租金「再補助1萬元」
台中爆發全台首例非洲豬瘟案例，行政院10月26日宣布豬肉禁運、禁宰延長10天，到11月6日中午止；台北市市場處今(31)宣布，針對公有市場受影響的633攤豬肉攤，除免收1個月租金外，再加碼補助每攤1萬元，以減輕攤商無法營業的經濟壓力。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前