北市有線電視115年每月收視費 維持不變

▲北市有線電視115年每月收視費維持不變！（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 北市觀傳局今（31）日指出，台北市有線廣播電視系統費率審議委員會日前開會決議115年度有線電視各項費用上限，其中A組、B組、C組均維持114年標準，另裝機費、復機費、分機費、移機費皆不調整，長期訂戶、中低收入戶及低收入戶優惠也維持不變。

北市觀傳局表示，經費率委員會考量業者營運成本、財務狀況、頻道規劃、市場競爭、服務品質改善情形、經濟發展及物價因素後，決議115年度北市有線電視收費上限不變，其中俗稱「吃到飽」的A組，11家業者每戶每月上限仍為490元；B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購業者提供的套餐組合；C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限仍維持每月每戶510元至530元不等。

此外，針對北都於中正區、萬華區38里提供的A1組、C1組頻道組合，費用也分別維持280元、380元不變。另北市各業者的裝機費、復機費、分機費、移機費皆不調整。

觀傳局表示，115年度長期訂戶依然享有優惠，包括雙月繳折扣10元、季繳折扣15元、半年繳折扣45元、年繳折扣90元。低收入戶免收裝機費、收視費，及中低收入戶收視費半價優惠，也都維持不變。

觀傳局補充，費率委員會自今(114)年10月起共召開3次會議，並邀請有線電視業者列席說明提報的費用資料，及請產業團體代表說明對有線電視整體服務及費用的看法，費率委員會各項決議將於市長核定後正式公告施行。

