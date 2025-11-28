北市木柵高工戶外體驗 走讀自然深化環教保育

北市木柵高工戶外教育課程結合「淨山自然友善行動」，學生實際參與環境維護

木柵高工三年級學生參與「走讀木柵：貓空環境教育暨淨山行動」結合環境教育、任務導向學習

高二學生透過實地踏查與生態探索，提升對自然環境與保育物種的認識

臺北市立木柵高工二年級、三年級舉辦戶外教育活動，高二學生參與「漫步景美溪，保育同心行—環境、動物守護之旅」；高三學生則加入「走讀木柵：貓空環境教育暨淨山行動」，兩場活動分別結合生態觀察、環境教育、任務導向學習與永續實踐，讓學生在同一天以不同方式走入自然，深化環境素養，展現校內戶外教育的多元成果。

木柵高工表示，「漫步景美溪，保育同心行—環境、動物守護之旅」活動與臺北市立動物園合作辦理，二年級學生透過實地踏查與生態探索，提升對自然環境與保育物種的認識，並深化永續發展與環境保護的意識。活動當日，師生從校門口出發，沿景美溪河濱公園步行至臺北市立動物園，全程約30至40分鐘。沿途中，學生以小組方式完成多項任務，包括拍攝生態照片、並搭配動物園「1城1方舟保育0滅絕」學習單，及「解憂動物園」實境解謎遊戲。透過分級任務設計，學生不僅增進了環境教育知識，也在合作與探索中培養了團隊精神。

這次活動還特別設計「石虎級」、「臺灣黑熊級」、「臺北樹蛙級」三大挑戰，完成任務的學生可獲得電子認證證書，前十組完成的隊伍更獲得神秘小物，增添學習的趣味與動力。參與活動的學生分享，透過實際走讀，除了體驗動物園的生態脈動與自然風光，也啟發珍惜環境與愛護動物的責任感。教師指出，這類戶外活動能促發學生在自然情境中展現觀察力、協作力及責任感。

木柵高工表示，三年級「走讀木柵：貓空環境教育暨淨山行動」活動結合貓空纜車、樟樹步道、生態觀察與ESG永續理念，讓高三學生走出教室、走進山林，親身體驗木柵在地自然與文化，深化學生對環境保護與永續發展的理解。本次活動以「走讀社區×環境教育×永續實踐」為核心，透過步行、搭乘大眾運輸與實地環境觀察，引導學生以最貼近土地的方式認識木柵山區的人文與自然樣貌。

三年級學生搭纜車到貓空後，各班依序前往樟樹步道與樟湖步道，沿途觀察植被變化、茶園景觀、林木種類、昆蟲鳥類與山區微氣候的差異，並認識木柵茶產業如何與自然環境共存。學生分享，透過實際走讀，更能感受樟樹步道的生態脈動與茶鄉風光；也有學生表示，只要願意多做一點，就能為山林帶來正向力量。

