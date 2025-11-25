北市未成年性影像受害增 115年上架守護孩子教材

（中央社記者楊淑閔台北25日電）台北市社會局今天表示，近2年受理性影像散布未成年被害件數從2位數增至3位數，明年將上架2套教材並舉辦20場工作坊，傳授父母如何經營親子關係，進而防範、或萬一受害時報案。

台北市社會局選擇「國際消除對婦女暴力日」的今天，召開「守護孩子數位安全」記者會。

社會局說，因為數位暴力對孩子的傷害在攀升中，北市自112年8月至114年8月，受理性影像被害人通報案件數399件，其中未成年214件、成年185件。未成年被害人部分，112年8月到12月10件，113年全年81件，114年1到8月已123件。

同期間受理移除下架案件549件，其中未成年321件、成年228件。未成年被害人部分，112年8月到12月8件，113年全年128件，114年1到8月已185件。

為守護孩子，社會局宣布，與台灣防暴聯盟、多領域專家合作，針對3到8歲幼童、9到12歲兒童，開發2套「兒少數位安全教材」，115年將上架社會局官網，提供家長、教師、補教人員免費下載使用；也將納入婦女培力中心、托嬰中心、幼兒園、親子館及各級學校自辦訓練課程推廣使用。

台北市政府警察局小隊長趙錦龍說，根據他的實務處理經驗，父母是關鍵，須跟孩子經營好親子關係，才能掌握孩子在網路世界的使用狀態，防範孩子被用贈送遊戲點數、提供協助結清網路購物帳單等誘惑，一步步引導做出自拍裸照上傳的事件發生。

他強調，就是要直接告訴孩子，絕對不能拍裸照，比基尼照等也不行；孩子若上網玩遊戲，父母可一起玩，從中確認遊戲內容有沒有陷阱；以他自己為例，他讓孩子使用網路做功課，但不能在只有孩子1人的空間使用。

台北市副市長林奕華說，不是要禁用網路，而是要在數位世界為孩子豎起防護牆，將攜手司法、警察、教育、社政、補教業者、兒少家長六大力量，於115年對補教業者、家長舉辦20場工作坊，約可觸及1200人參與。

社會局說，報名資訊將刊在其官網、台北市家庭暴力暨性侵害防治中心，以及台灣防暴聯盟官網。（編輯：方沛清）1141125