北市未減速慢行 禮讓行人罰單 申訴率第1 撤單率第2

交通違規受罰天經地義，但也存在不少罰單不合理情形，根據台北市交通裁決所一○九至一一三年數據顯示，台北市前十大汽機車違規案件，平均每年約有一百零六萬件，平均申訴件數約有一‧九萬件，撤單率也逐年攀升近百分之二十，警察執法品質受到民眾質疑。其中，一一三年「未減速慢行禮讓行人」，申訴率異軍突起奪下第一，撤單率竟也成為第二！

由此凸顯，用路人與執法單位對於「停、讓」存在不小認知差距及誤判空間。台北市汪志冰議員昨（廿一）日強調，執法單位應反覆審慎比對違規畫面，絕不能出現「模糊認定、大量開罰」粗糙做法，這種做法形同擾民，否則政府「還路於民」的美意將蒙上陰影。

議員汪志冰指出，民眾向她陳情，指稱開車行經路口時，當時判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，因此，直接開車行駛經過，卻遭員警攔下，認定未完全停駛禮讓行人，因而開罰六千元，還要被記三點，民眾感到十分冤狂。經服務處助理反覆審視交通大隊提供影片後，發現陳情人沒有違規，建議陳情人申訴，最後成功撤單。

無獨有偶，前幾日也有一則類似新聞，女騎士提起訴訟成功獲得平反。汪志冰進一步指出，從前面二個例子來看，雖然政府調高未禮讓行人罰則，期望還路於民以洗刷行人地獄污名，立意雖然良善，但是違規認定備受質疑情況不在少數。

值得一提的是，「未禮讓行人」自一一二年中開始提高罰金、加強取締，隔年立刻擠進十大排行榜。值得探討的是，每年罰單總數差距不大，但申訴件數五年內來到二‧二萬件，平均每年約一‧九萬件，顯然民眾對於執法品質不斷質疑。分析申訴樣態，多年來是「未依規定使用燈光」獨佔鰲頭，但自一一三年起，被「未減速慢行禮讓行人」取而代之。

其次，十大違規項目撤單率逐年攀升近百分之二十，出乎意料的是，「未減速慢行禮讓行人」一一三年撤單率高達近三成，旋即衝上第二名，由此可見，用路人對於和行人間「停、讓」定義與執法單位有著不小認知差距。

汪志冰強調，不論何種違規行為受罰理所應當，但是用路人確實難以精準判斷行人意圖，尤其遭到檢舉魔人單方面過度解讀，甚至行人違規穿越造成用路人受罰，確實也讓人心生不平。因此，汪志冰要求，身為執法單位針對民眾檢舉片段畫面，應多加反覆審慎比對，杜絕「模糊認定、大量開罰」的粗糙做法，還給用路人一個明確、合理的執法環境，真正實現「還路於民」。