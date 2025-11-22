北市未禮讓行人撤單率近3成！遭質疑「模糊開罰」形同擾民

北市積極推動「還路於民」政策，不過議員汪志冰指出，汽、機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到民眾質疑，應審慎比對違規畫面。（北市警察局提供／張珈瑄台北傳真）

為洗刷行人地獄之名，北市積極推動「還路於民」政策，不過議員汪志冰指出，汽、機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到民眾質疑，應審慎比對違規畫面，不能「模糊認定、大量開罰」，形同擾民。北市警局回應，將持續加強教育員警精準執法，對於舉發案件違規事實從嚴審核，申訴從寬認定，另發函警政署，盼中央能提供明確執法標準，以保障民眾權益。

民國112年6月30日起，汽機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，不暫停讓行人先行通過，將把罰鍰提高至6000元，並記違規點數3點，同時接受道安講習3小時，隔年「未禮讓行人」擠進前10大汽機車違規項目排行榜，撤單率也高達近3成。

廣告 廣告

汪志冰說，用路人對於和行人間「停、讓」定義與執法單位有認知差距，尤其申訴時程冗長，恐怕多數民眾怕麻煩，寧可犠牲荷包自認倒楣。先前有民眾指出，日前開車行經路口時，判斷行人站在庇護島內尚未踏入行穿線，因此行駛經過，卻遭員警攔下表示未完全停駛禮讓行人，開罰6000元加被記3點，感到十分冤枉，後提出申訴並成功撤單。

汪志冰說，雖然政府調高未禮讓行人罰則，期待以「還路於民」洗刷行人地獄汙名，但在違規的認定上仍備受質疑；此外，多數民眾檢舉案件僅能提供單一片段畫面，無法呈現全貌，不像科技執法能多角度準確判斷，相當考驗警方對於違規事實的判斷與檢核，

汪志冰強調，不論何種違規行為受罰理所應當，但是用路人確實難以精準判斷行人的意圖，尤其遭到檢舉魔人單方面過度解讀，或行人違規穿越反造成用路人受罰，也讓人心生不平，身為執法單位針對民眾檢舉片段畫面，應多加反覆審慎比對，杜絕「模糊認定、大量開罰」的粗糙做法，還給用路人明確、合理的執法環境，真正實現「還路於民」。

北市警察局長李西河說，將持續加強教育員警、提升執法品質，對於舉發案件的違規事實從嚴審核，看證據是否足夠或有疑慮；申訴則從寬認定，保障民眾權益。

交大大隊長陳立祺回應，警員對於開單非常嚴謹，收到照片後，除了第一線員警審核外，還有主管包含交通組組長、交通分隊分隊長會再做複審，交大也會針對員警舉發的案件做抽檢。

陳立祺說，不禮讓行人不像闖紅燈或超速，違法就是違法，不禮讓行人是從距離和相對位置認定，在判斷上並不全然精準，會再回去要求員警在舉發及申訴過程，更加嚴謹辦理，也會向警政署發函，希望中央能提供明確標準，讓員警比較好執法。

更多中時新聞網報導

校園禁抖音小紅書 教育部喊難

翁倩玉重返銀幕：人生下半場開始

吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚