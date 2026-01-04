北市東區商辦停車場牆角赫見1把槍 警確認是玩具槍將查訪住戶

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市東區某商辦大樓地下收費停車場，被人丟棄1把可疑槍枝，管理員發現後嚇得連忙報案，警方獲報趕抵現場查看，確認是無殺傷力的瓦斯BB槍，由於現場為監視器死角，無法確定擺放時間，正持續調閱周邊影像，並查訪住戶釐清。

大安警分局調查，敦化南路派出所上月24日平安夜晚間6時許獲報，忠孝東路四段一處商辦地下1樓停車場，牆角發現1把可疑槍枝，警方不敢大意出動多名警力到場，經查看確認是為全塑膠製瓦斯玩具手槍，裡面並沒有填裝BB彈，也沒有人員受傷情況。

警方說，由於該牆角為大樓監視器死角，無法判定擺放時間，看似有人當成垃圾丟棄，正積極調閱周邊影像，同時逐一查訪大樓住戶及辦公處所，釐清該玩具槍的主人。

警方呼籲，民眾如發現可疑物品，務必保持冷靜，切勿任意搬動或拆解，並立即通報110，由專業警消到場處理。

