北市東區學生遭人持利器攻擊 嫌稱誤會被拍攝心生不滿

轄區警方到場，在場多名男子合力把人壓制，現場氣氛緊張，就怕遭受傷害。

附近店家表示，「就是很多人，看到很多人而已，警察也來了，我以為是在拍片。」

時間倒回幾分鐘前，原來多名男子在拍補習班的影音作業，突然有陌生男子上前挑釁，更當場拿出螺絲起子抵住其中一人背部，語帶威脅攻擊。

當事男子說道，「就有一個人從後面把我架住，用一個很硬的東西抵住我的腰，就警告我們這一群人趕快離開，不然他就要動手。我們就往後撤退，但他一直不斷地追上來。」

另一名當事男子說明，「主要都是小擦傷，可能是在壓制到地上的時候弄到。」

回想案發經過，當事人心有餘悸，有2人的手與上臂在壓制過程分別受到擦挫傷。這起街頭驚魂就在台北市東區的敦化南路巷弄7日下午5時多，多虧熱心民眾協助一起壓制，沒讓衝突擴大。

台北市大安分局敦化南路派出所長呂政隆指出，「因廖男情緒激動，且已經有傷人的行為，警方馬上對廖男實施管束，全案訊後依傷害、毀損罪嫌，移請台北地檢署偵辦。」

儘管員警抵達，涉案的46歲廖姓男子依舊情緒激動，立刻被實施管束，而他事後供稱誤會自己被拍入鏡，但警方將全案依傷害與毀損罪嫌，函送檢方偵辦。

