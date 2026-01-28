北市東區小黃運將拒載兄弟檔 慘遭黑白雙煞圍毆「頭破血流」

小黃運將被打到頭破血流，動手男子被警方包圍時仍持續叫囂。翻攝畫面

台北市大安區忠孝東路四段昨（27）日晚間驚傳街頭暴力事件。一名計程車司機因拒絕載客，竟遭兩名男子當街拖下車圍毆，造成頭部、頸部挫傷，警方獲報後迅速到場，當場將涉案兄弟逮捕送辦。

受傷運將一邊止血，一邊向警方指認是誰動手打他。翻攝畫面

警方調查指出，事件發生於晚間18時許，49歲陳姓計程車司機當時已接獲其他乘客預約，行經忠孝東路四段時，遭36歲、31歲的戴姓兄弟攔車。陳男揮手示意婉拒載送，並提醒對方「關門小力一點」，未料此舉引發戴姓兄弟不滿，兩人隨即走到駕駛座旁，將陳男拖下車當街痛毆，行徑相當囂張。

廣告 廣告

戴姓兄弟疑遭拒載後化身黑白雙煞，講司機扁了一頓。翻攝畫面

陳姓司機遭攻擊後頭部、頸部受傷，所幸意識清楚。警方獲報後，立即依準現行犯將戴姓兄弟逮捕，訊後依《刑法》傷害及公然侮辱罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

司機經過包紮止血後，初步診斷為頸部挫傷。翻攝畫面

對此，大安分局呼籲，民眾遇到糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續加強巡查，維護市區治安。

此外，事件曝光後，也引發網友熱議，有人直言「商業區常見計程車拒載或喊價問題」，也有人認為「拒載可檢舉，但動手打人絕對不對」。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復

獨家／信義區名店被潑粉紅漆畫面曝！ 國中同學為愛反目進警局

直擊／台北101遇恐攻？周邊驚見直升機盤旋 民眾驚：住30年沒看過

春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難