北市東區醫美診所爆鼠患 衛生局說重話了

▲北市爆今年首例漢他病毒，提醒民眾落實居家防鼠3不策略。（圖／北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市大安區才上月傳出有70歲老翁因確診漢他病毒死亡，正當全北市聞鼠色變時，沒想到東區商辦大樓內也有醫美診所出現老鼠，爬到診間的醫療器材亂竄，由於醫材都是臉部療程的儀器，讓診所人員和顧客都很緊張。對此，北市衛生局今（7）日表示，要求限期改善，屆期未改善者，將處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，按次連續處罰。

衛生局表示，於2月5日接獲民眾反映本市醫美診所長期鼠患與衛生環境不良，恐涉漢他病毒傳播公共衛生風險一事。依據醫療法第24條第1項規定：「醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。」；同法第101條規定：「違反…第24條第項規定者，經予警告處分，並限期改善；屆期未改善

者，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，按次連續處罰。」。

衛生局指出，將派員至現場進行醫療機構環境稽查，現場環境是否有如案內所述情事，並查察清潔消毒流程及病媒防治措施執行情形。

