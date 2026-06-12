北市東區「名享酒店」爆槍擊案 男身中3槍送醫！槍手台中落網

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北市名享酒店發生槍擊案，男子遭友人開3槍。翻攝畫面

台北市東區名享酒店本月9日凌晨發生槍擊案，一名男子疑因口角糾紛，與友人在酒店包廂內發生衝突，遭對方開槍攻擊，雙腿中彈共有3處彈孔，送醫救治。由於酒店第一時間僅通報119送醫而未報警，直到醫院發現為槍傷通報警方才曝光。大安分局調閱周邊監視器鎖定嫌犯行蹤，在台中火車站將35歲宋姓主嫌、37歲朱姓共犯逮捕到案，今（12日）下午移送台北地檢署複訊。

爆發槍擊案的名享酒店是台北市知名高端酒店，位於大安區一處商辦大樓，低樓層有多間醫美診所，名享酒店則位於11、12樓，屬於「公主制服店」，進出管制嚴格。

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朱姓嫌犯。翻攝畫面

6月9日凌晨4點多，救護人員接獲通報有人受傷，攜帶擔架搭乘電梯前往現場將傷者送醫。傷者送抵醫院後，醫療人員檢傷發現大腿有3處彈孔，且為貫穿傷勢，隨即依程序通報警方處理。警方深入調查，發現酒店在案發當下雖有協助撥打119叫救護車，但沒同步向警方報案。

宋男朝友人開槍。

專案小組調閱上百支監視器畫面後，鎖定現場多名嫌犯身分，涉案35歲宋姓主嫌與37歲朱姓共犯在案發後隨即南下躲避追查，警方掌握行程後前往台中，在台中火車站前將2人逮捕到案。

今日傍晚，宋男與朱男被移送至北檢複訊，警方另鎖定一名在場的47歲林姓男子，涉案程度仍有待進一步釐清。

據了解，雙方原本熟識，也常聚餐，當天如常約在酒店唱歌，期間因口角引發爭執，宋男當著公關小姐的面不想丟臉，掏槍打傷友人。由於宋男供稱槍枝已經丟棄，警方目前正持續追查槍枝來源，釐清完整案發經過。



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