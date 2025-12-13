北市東區「焦糖楓」深夜濃煙竄出！警消急趕現場 幸無人傷亡
（社會中心／台北報導）台北市大安區知名串燒店「焦糖楓」昨（12）日晚間突傳濃煙事件，現場位於忠孝東路四段10號、捷運忠孝復興站出口附近。根據警方與消防單位初步調查，疑似因餐廳排油煙管線異常導致冒煙，所幸並未引發明火，現場無人受傷。
根據目擊者拍攝的畫面，當時店家外牆上方突然竄出大量白色濃煙，煙霧順風向迅速擴散，短時間內瀰漫整條人行道與周邊路段，造成能見度下降。多名路人停下腳步抬頭查看，不少人誤以為發生火警，紛紛掏出手機拍攝記錄現場情況。
消防局表示，晚間10點37分接獲報案後，立即派遣消防車與人員趕抵現場，約10分鐘內完成檢查與排煙作業。警消指出，現場店家人員在警消到場前已先行撲滅冒煙源頭，未見明顯火勢。
經初步勘查，疑似因排油煙系統內油垢積碳過多、遇高溫後冒煙所致，詳細原因仍待後續釐清。現場無人受傷，亦未波及周邊店家。
警方與消防單位提醒，餐飲業者應定期清理排油煙設備與管線，避免油垢累積導致高溫燃燒或冒煙情形，以防意外發生。
