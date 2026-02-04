北市東園國小威廉波特少棒賽奪冠 郵局發行紀念郵票

中華郵政公司為紀念東園國小少棒隊的成就，規劃紀念郵票1套2枚，面值皆為12元。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

台北市東園國小少棒隊去年8月於美國威廉波特少棒賽奪得冠軍，中華郵政公司為紀念東園國小少棒隊的成就，規劃紀念郵票1套2枚，面值皆為12元，預定於民國115年2月10日發行。

中華郵政指出，本次郵票主題為「最強團隊」及「榮耀時刻」，生動呈現隊員們奮力拼搏的英勇身姿及團隊合作的卓越成果，郵票版銘記錄自民國58年我國於該賽事首度奪冠以來，至民國114年第18次奪冠的榮耀歷程，象徵台灣在世界少棒賽場上屢創佳績的傳承與精神，期盼能激勵更多年輕世代投入棒球運動。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月6日開始發售，另製作預銷首日戳套票封及郵摺於2月10日郵票發行當天出售。

