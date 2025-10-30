北市東園國小疫苗開打 卡片和乖乖傳遞勇氣祝福

北市東園國小進行校園流感疫苗接種，學校準備祝福卡片和乖乖，給予學生情緒上的支持

東園國小創新關懷，疫苗接種注入幸福與勇氣

校園流感疫苗接種陸續展開，臺北市東園國小結合「幸福教育」與「情緒支持」，特別準備卡片與「乖乖」小禮，讓每一位接種疫苗的孩子都能獲得祝福與鼓勵，感受滿滿的愛與勇氣。

東園國小表示，為守護學生健康，今年的疫苗接種活動不同於以往僅著重流程與效率，特別規劃「勇敢接種‧幸福成長」主題，設計專屬卡片，由校長張鍾榮及家長會長黃美綾親自致贈給每位學生，傳遞溫暖與祝福。

黃美綾會長指出，這些卡片由家長委員們在光復節三天連假共同設計與後製，兼具衛生教育意義與情緒價值，更可作為書籤留念。每一包「乖乖」禮物上，也由家長委員親筆寫上孩子的班級與姓名，象徵「平安乖乖、健康長大」。這份貼心的用心，讓原本略帶緊張的接種現場，化為充滿笑容與感動的溫馨時刻。

張鍾榮校長表示，打疫苗不只是防疫措施，更是一堂重要的衛生教育課。透過寓教於情的方式，讓孩子在勇敢面對針頭的同時，也學會關心自己、珍惜健康。學校期盼藉由這樣的創新安排，將衛生教育融入生活，培養學生正向面對挑戰的態度，讓「健康防疫」成為「幸福成長」的重要一環。