北市東新社宅動工 李四川催縮短工期還要顧品質

台北市副市長李四川(左)、都發局長簡瑟芳(中)、市議員李建昌等人，出席東新社宅動工典禮。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市南港區東新社會住宅新建工程今(4)日上午開工，將興建1棟地下3層、地上12層建築物，可提供88戶社會住宅，工期約3年，預計2029年竣工；主持開工典禮的李四川說，過去在民間蓋地下4層、地上24層，2年完工，希望工期縮短，品質一定要好，不然聽到議員們質詢社宅漏水，「臉都有一點紅」。

台北市都市發展局指出，東新社宅位於南港區東新街170巷及福德街373巷交叉口，南港國宅旁，基地面積1530平方公尺，契約金額6.9億元，由國新營造得標，興建1棟地下3層、地上12層建築物，可提供88戶社會住宅，預計於118年竣工。

廣告 廣告

李四川致詞指出，過去他就住在附近，差點就買了南港國宅的房子，印象中當時價格約270萬元，現在已經不只這價格；由此可知居住正義的重要，現在年輕人要在台北市買房子、甚至租房子都有相當大的困難。居住正義絕對是市府必須要執行、也是重要的政策，目前北市已有1萬1000多戶社宅，還有4000多戶在施工。

他提到，之前在民間蓋地上24層、地下4層，兩年蓋完，依照這速度，公部門雖然有文書作業，但是希望工期能夠縮短，但要如期如質，品質一定要很好。不然聽到議員們質詢說社宅漏水，「臉都有一點紅」，拜託團隊一定要努力，速度加快，品質也要做到。

都發局表示，東新社宅的規劃設計，以錯落量體呼應周邊山區特色，置入休憩空間創造住戶活動聚落、留設廣場及帶狀開放空間，提升社區住戶交流及休憩、道路側設4米以上開放空間，創造對都市環境友善環境，種植植栽綠化配置人行道步道，並於基地西側留設開放空間連接鄰里開放空間，並取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙及能效1+級等標章認證。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

好市多「全球店王」傳將取消免費 居民：公有市場用地怎可收費？

