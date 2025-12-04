北市東新社宅開工近南港公園 估2029年竣工

宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣羅東鎮，最近有1塊土地銷售的廣告布條，在地方上掀起討論，因為10多坪的土地開出2億元高價求售，超過土地公告現值100倍。而且還有一面布條寫著項莊舞劍，意在沛公提醒想購買的人三思，實在讓人好奇到底有什麼故事。我們找到地主，他說本來是希望買下鄰近的4塊土地，最後只買到這塊道路用地才會設計廣告發聲，也希望政府能重視道路用地徵收問題。 屋外掛布條打廣告賣房賣地不稀奇，但仔細一看白色布條上寫著，10多坪的土地開價2億元，在宜蘭羅東鎮掀起討論，民眾說：「賣2億，也，也太誇張了吧，對啊10坪而已10坪才一點點，還是說它另有什麼奇怪的地方。」民眾VS.記者說：「(10坪賣2億怎麼樣)，那不可能。」 民眾VS.記者說：「(1坪2千萬你覺得有可能嗎)，怎麼可能。」民眾驚呼連連也猜測其中玄機，因為外觀看起來沒有其他特別之處，而實際對比，10多坪土地賣2億元，單坪換算要價超過1900萬元，而依照土地公告現值，這個路段單坪土地17.4萬多元，總價也只要179.9萬元，兩者價格相差111倍，而另一面布條上面寫項莊舞劍意在沛公。仲介業者林志聰說：「當然就是如上面他自己寫的那個告示，是那個項莊舞劍然後意在沛公，就是說耳聞啊，應該是會想去購買後面的房子居多啦。」地主陳先生說：「那我的目的並不是說要阻擋人家，我錢也花了，後面的地主他當時也是有意願表示要賣給我的，只是被其他仲介公司從中作梗，我已經買了其實我也是受害者。」地主表示，本來是希望買下鄰近的4塊土地，最後卻只買到這一塊10多坪的道路用地才會設計廣告看板發聲，也希望政府能重視道路用地徵收問題。 原始連結

華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話