北市東湖國小親師生百人揮毫 「馬力全開」迎新春

北市東湖國小「迎春揮毫」活動，親師合力完成「馬力全開，東湖亮彩」

北市東湖國小學生體驗寫春聯的樂趣

小小書法名家揮毫

東湖國小學生帶來精采的舞龍表演

為了弘揚中華文化，展現書法之美，臺北市東湖國小舉辦「迎春揮毫」活動，親師一同完成「馬力全開，東湖亮彩」，期許大家的夢想都能實現，祝福學校好上加好。

東湖國小表示，今年親師生「百人迎春揮毫」在熱鬧的鑼鼓聲中，由洪伃佳老師指導、屢獲大獎的舞龍及舞獅表演揭開序幕。除了氣勢磅礴的鼓陣表演和生動的舞獅演出外，學生的龍陣表演從神龍下凡、祥龍翻騰、頭尾穿龍、迴旋搶珠、飛龍在天陣式等動作，展現龍遊天下的氣勢。

東湖國小說明，活動的重頭戲之一，是書法名家許進富校長、家長會賴瓊如會長、簡英智主任、陳聰輝主任、黃淑卿老師、張德馨老師、林英傑老師、黃瀅慈老師聯袂開筆，每人寫一張對開見方的單字聯，完成「馬力全開，東湖亮彩。」期許東湖國小親師生盡最大的力量實現夢想。現場還有實習老師林煦凱和林家慧為大家介紹行書、楷書、篆書、草書的字體特色，增進學生對書法的認識。

東湖國小表示，今年活動特別邀請臺灣書法名家吳淑真老師創意揮毫，以草篆書寫「春和景明」，形容春天氣候和暖，景色明媚，祝福學校蓬勃發展、生生不息。師生也在現場同臺揮毫，在喜氣洋洋的新年音樂組曲中，書法大、小名家接力揮毫演出，帶領學生享受寫春聯的樂趣。