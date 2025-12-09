北市東湖居民爭取10年 樂活公園停車場啟用

（中央社記者楊淑閔台北9日電）北市東湖居民爭取10年的內湖區樂活公園地下停車場，今天宣布啟用，含汽車位207席等增加停車空間。交通局長謝銘鴻說，如需用學校、公園蓋停車場，社區可提出，評估可行會做。

北市交通局停管處今天舉辦「內湖區樂活公園地下停車場啟用典禮」。停管處處長劉瑞麟說，為地下2層的停車場，包含207席汽車位、4席大型重型機車位、71席機車位；有火警自動灑水設備、電動車充電設備等。

樂康里里長張碧玉說，整個大東湖地狹人稠，停車需求迫切，共費時10年爭取設置公園及地下停車場，如今都完工了，感謝市府爭取經費徵收土地及興建，惟考量鄰近內溝溪，顧及地質所涉結構安全因素，僅施作地下2層，居民及前往賞櫻的民眾都多了停車空間。

她說，樂康里除原有1個立體停車場、1個平面停車場，現在新增地下停車場，共計3處，非常幸運。停管處說，停車場所在里的樂康里設籍里民，享小型車全日月票優惠價為每月新台幣2800元。

交通局長謝銘鴻說，日本要求買車須自備車位，民情不同，台北沒有這樣要求，而是興建公共停車場來滿足民間停車需求，但不可能無限制這麼做，且有的人並沒買車，而建設公款是所有人一起支付的，所以也要鼓勵民眾多用大眾運輸。

他說，而有學校、公園等空間可興建停車場，且有此需求的社區可提議，經評估後決定是否興建。

劉瑞麟說明，此案的工程費用新台幣7.7億元，土地徵收費反而更多，約14億元；想跟進的社區，首先要找到可用空間，審議委員會將現勘是否有停車需求、空間大小、經費，以及能否運營等，評估最適合量體再施作。（編輯：方沛清）1141209