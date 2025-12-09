北市東湖樂活公園地下停車場啟用 免費停車到明年1/1

東湖樂活公園停車場即起開放免費停車，明年1月1日起正式收費。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕東湖樂活公園地下停車場工程耗資7.7億元建造，今(9)日正式啟用，共有207席停車位，包含21席電動車位、5席殘障車位、5席婦幼車位，另外還有4席大型機車位、71席機車位，即起開放免費停車，明年1月1日起正式收費。

在地康樂里里長張碧玉表示，東湖地區地狹人稠，停車需求非常迫切，而樂活公園本來就是公園預定地，在底下開闢停車場，本來就能同步解決地方上的停車問題，樂活公園也以賞櫻季聞名，由於人潮眾多，雖然大眾運輸便利，但仍有不少民眾以自駕方式前來，因此停車空間依然需要滿足，由於僅有207席停車位，到底能解決多少停車量能問題，目前仍在觀察中。

交通局長謝銘鴻表示，樂活地下停車場緊鄰內溝溪，結構考量加上成本估算，僅開挖2層，因此每年東湖公園賞夜櫻期間，依然呼籲民眾多使用大眾運輸。

台北市停車管理工程處表示，樂活公園地下停車場結合智慧、科技、環保、綠化等設計理念，參酌鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車、大型重型機車計時收費每日8時至21時每小時40元、21時至翌日8時每小時20元，小型車全日月票5000元、大型重型機車月票最高售價為2500元，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限20元，機車全日月票300元。

此外，回饋停車場周邊里民停車優惠措施如下，停車場所在里(內湖區樂康里)設籍里民，享小型車全日月票優惠價為每月2800元。停車場出入口周邊服務半徑300公尺內(內湖區東湖里)設籍里民，享小型車全日月票優惠價為每月3200元。

東湖樂活公園地下停車場啟用，共有207席停車位，包含21席電動車位、5席殘障車位、5席婦幼車位。(記者孫唯容攝)

樂活公園地下停車場全智慧自動繳費。(記者孫唯容攝)

