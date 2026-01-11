北市松信區初選激戰！ 三黨新人爭出線.藍綠掃街強碰

台北市 / 綜合報導

藍綠白 三黨都積極 布局2026地方選舉，帶您來關心台北市松山信義區。這邊是藍綠白新人的激戰區，今(11)日一早前國民黨發言人李明璇，找來前青年部主任陳冠安合體，到信義區福德市場掃街，意外遇上民進黨新人郭凡。李明璇與郭凡還一度併肩發文宣，李明璇笑說差點發錯，郭凡也笑著回應乾脆混在一起發，藍綠新人上演一派合諧。

並肩發文宣，台北市議員擬參選人(國)李明璇VS.台北市議員擬參選人(民)郭凡說：「我剛剛差點發了你的，混在一起發好了。」台北市福德市場藍綠意外同場，但沒有想像中的火藥味還併肩發文宣，這兩位議員擬參選人，國民黨的李明璇以及民進黨的郭凡，都要爭搶台北市松山信義區議員黨內初選。

台北市議員擬參選人(民)郭凡說：「(福德市場)在這個選區對民進黨就是非常友善，加上現任的張文潔議員也設立服務處在隔壁。」台北市議員擬參選人(國)李明璇說：「非常地勤奮可以看到還在初選階段，聲音就已經沙啞了。」

李明璇雖然與綠營新人巧遇，但這次掃街其實是跨區合作，與要參選內湖南港議員的陳冠安，選在兩人選區交界合體搶曝光，一起掃街，跑地方有個伴氣勢也跟著上來，李明璇在網路上人氣高，選過立委的他也有全國知名度，先前台北市議員李明賢更直言，她選票可以破三萬甚至是北市最高票。

台北市議員擬參選人(國)李明璇說：「他(李明賢)說出這樣的一個豪語後，我真的是每天戒慎恐懼，每天都不敢鬆懈。」不敢鬆懈，目前藍營要提幾席還沒確定，傳出前國民黨發言人楊智伃同樣有意參選，民進黨也積極搶攻北市松信選區。

但先前已經拍板提四席，目前選區三名議員預計會尋求連任，也就是說新人只有一席空間，除了郭凡外還有前議員呂瀅瀅這次也將捲土重來，新人參選爆炸民眾黨也不缺席，民眾黨前秘書長許甫，去年底宣布投入後，也有越來越多地方行程，但目前除了要顧及與藍營友軍間的合作，現在還傳出前林口黨部副主任李道翔也有意角逐，黨內黨外都有變數。

台北市議員擬參選人(眾)許甫說：「只要一切遵照遊戲規則走，有更多人願意投身公職的服務，都應該是樂見其成。」松信選區作為北市蛋黃區，藍綠白都積極布局，希望在首都議會中擁有更大話語權。

