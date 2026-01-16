生活中心／林詠琪、李澤民 台北報導

台北市議員選戰逐漸升溫，藍綠白三黨都在積極布局，各陣營新人也積極邀請，黨內前輩助選，拉抬聲勢，綠營議員擬參選人郭凡，找來台北市議員林延鳳，跨區站台，到市場掃街拜票，現任議員帶新人，也互相拉抬炒熱選情。

議員（民）林延鳳vs.擬參選人郭凡vs.攤商：「要讓你們印象深刻太深刻了，更記住我的名字喔，一定會上的。」

帶著滿滿活力，到民生社區的草埔市場，跟攤商們握手問候，民進黨台北市松信議員擬參選人郭凡，再度找來台北市議員林延鳳跨區站台。

廣告 廣告

松山信義議員擬參選人（民）郭凡vs.攤商：「姐姐從小看我長大的，對啊對啊媽媽會來買菜。」

畢竟是在地土生土長，不少攤商看著他長大，幕僚出生的郭凡，學經歷亮眼，畢業於澳洲雪梨大學的國際關係學系，曾擔任趙怡翔、立委王定宇助理，為了力拼初選出線，天天掃街拜票。





北市松信區初選激戰 藍綠白新人勤掃街拚勝出

北市松信議員擬參選人郭凡，到市場拜票拚人氣。（圖／民視新聞）









台北市議員（民）林延鳳說：「其實年輕人、新人，最有力的就是雙腳要勤，過去自己在打初選的選戰時候，我在士林北投每一個市場都去超過20次。」

松山信義議員擬參選人（民）郭凡說：「半年左右，我現在應該已經踏破一半了，應該每個市場都踩超過10次左右了，草埔市場其實對我來講，也是我特別有感情的，因為也是從小媽媽牽著我都在這個市場走的。」

新人、老將跨區互相拉抬，台北市松山信義區，應選9席議員，現任藍綠各三席，整體還有三席空間，綠營有新人郭凡、前議員呂瀅瀅，要爭取黨內四席提名機會，國民黨表態參選的新人，則有前發言人李明璇、楊智伃，還有議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中，另外，民眾黨前副秘書長許甫也宣布角逐，讓藍白合出現變數。





北市松信區初選激戰 藍綠白新人勤掃街拚勝出

民眾黨前副秘書長許甫議員陳宥丞聯合拜票。（圖／民視新聞）









松山信義議員擬參選人（民眾）許甫說：「我真的很需要學習的經驗，所以宥丞講的時候，我馬上說好，而且他取了一個名字，相甫相丞，真的是期間限定男團。」

許甫跨區到南港成德市場，與在地議員陳宥丞聯合拜票，也準備春聯送給民眾。各黨積極部署，爭搶台北議員席次。

原文出處：北市松信區初選激戰 藍綠白新人勤掃街拚勝出

更多民視新聞報導

「小鳥吃吐司」老闆是黨員！民眾黨回應強調1事

10縣市比台北早推動！徐國勇轟免費營養午餐騙票 蔣萬安回應了

白喬茵稱綠高雄市長初選派系復辟 遭酸再度發揮「政治編劇」功力

