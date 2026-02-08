北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面

政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導

2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。





北市松信區激戰！國民黨再+1 「朱家軍」楊參選智伃宣布參選

民進黨湧言會新人郭凡投入台北市松山信義選區議員選戰 周末獨自現身吳興市場拜票（圖／民視新聞）









台北市議員參選人（民）郭凡：「你好早安。」

民進黨湧言會新人郭凡，把握周末假期，向進出市場的婆婆媽媽們，一一請託。

台北市議員參選人（民）郭凡：「其實壓力是一定會有啊，畢竟在民進黨裡面，三立現任都是非常優秀，在地方上也深耕非常久，但我覺得新人出來，我覺得我最大的優勢就是，我年輕沒有包袱。」

首次投入松山信義選區，郭凡這回獨自站在街頭，對比場外，場內倒是競爭激烈。

民眾vs.記者：「都是國民黨的，妳要嗎？（文宣品）給妳們，他就塞給我，我就拿著，回去就丟了。」

















北市松信區激戰！國民黨再+1 「朱家軍」楊參選智伃宣布參選

國民黨前發言人楊智伃（右二）宣布參選北市松信選區議員 首場掃街找來桃園市議員凌濤（前排左二）站台（圖／民視新聞）













台北市議員參選人（國）楊智伃：「我是楊智伃。」

卸下黨職後，正式宣布參選的前國民黨發言人楊智伃，首場掃街，找來桃園市議員凌濤站台，走著走著，先是巧遇民眾黨參選人許甫。

台北市議員參選人（國）楊智伃vs.參選人（民眾）許甫：「仔仔加油，（謝謝）。」

兩人近距離打氣，隨後各奔東西，不過才剛轉身，又"巧遇"前來發春聯的立委徐巧芯。

立委（國）徐巧芯：「抱一下抱一下。」

徐巧芯現場掏錢，送給楊智伃一把蒜，不過前一天，才傳出他的辦公室主任陳暉，也有意投入議員選戰。

立委（國）徐巧芯：「（什麼時候跟陳暉一起掃街拜票），呵呵那看他要不要選啊，（他有透露想不想選嗎？），沒有欸我沒有問他，我覺得這個事情，是交給選民來決定。」





北市松信區激戰！國民黨再+1 「朱家軍」楊參選智伃宣布參選

台北市松山信義選區議員總計9席次 除了6席現任外目前藍綠白已有9人宣布參選（圖／民視新聞）









松信這一戰力挺誰，徐巧芯沒把話說死，不過除了現任的三席藍營及三席綠營，新人幾乎搶破頭，民進黨除了前議員呂瀅瀅回鍋，湧言會派出郭凡參選，國民黨部分，楊智伃、李明璇兩個前發言人都參選，另外還有滿志剛、韓國瑜辦公室主任許原榮、里長李煥中、徐巧芯幕僚陳暉，加上民眾黨許甫，總計15搶9。

台北市議員（國）秦慧珠：「新年快樂你好。」

松信選區，新人搶破頭，現任議員，不敢大意。

