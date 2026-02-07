北市松信議員參選爆炸 韓國瑜最新發文曝「團隊成員」也拚了

北市議員選舉松信選區，國民黨有意投入選戰者增加。（示意圖／本報資料照片）

台北市議員選戰升溫，松山信義區因出現3席缺額成為激戰區。國民黨部分，目前表態參選新人包括黨前發言人李明璇、楊智伃等人，而立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮也在今（7日）正式宣布爭取松山信義國民黨議員的提名。韓國瑜稍早也在臉書發文表示，「原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏」。

松信應選9席，國民黨王鴻薇、徐巧芯成功轉戰立委，民進黨許家蓓過世，因此有3席空缺。國民黨目前有戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨包括許淑華、張文潔、洪健益。

藍營部分，目前表態參選新人包括李明璇、楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中、許原榮，立委徐巧芯辦公室主任陳暉近來也在臉書換上新的形象照，寫下「我還在，一直都在」並標籤松山信義，相當耐人尋味；民進黨則有北市前花卉公司副董事長呂瀅瀅、北市前議員趙怡翔助理郭凡；民眾黨將提名前黨副祕書長許甫。

韓國瑜稍早在臉書轉發許原榮粉專貼文，並寫下「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」

許原榮的粉專貼文則是提到，大學畢業後加入前立委費鴻泰委員的團隊，從議會到國會，磨練學習23年；有幸在韓國瑜院長身邊的學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國，每每騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有他與大家共同推動建設的記憶，「我已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名。」

