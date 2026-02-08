北市松信選區初選爆炸…三黨亂鬥 議員老將戒備

「朱家軍」楊智伃昨宣布投入國民黨北市松山信義選區議員初選，加上黨前發言人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮等，將有六新人參戰，呈現六搶二激烈競爭。加上民眾黨首次提名許甫，三名老將議長戴錫欽、議員秦慧珠也審慎戒備。

由於許原榮過去也曾是前立委費鴻泰辦公室主任，徐巧芯辦公室主任陳暉傳出也有意角逐松信選舉，二○二四的「費芯大戰」恐將延續到二○二六，變成「幕僚之爭」。

松山信義選區應選九席，國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立委，民進黨前議員許家蓓病逝，現僅六席議員，分別為國民黨戴錫欽、秦慧珠、詹為元；民進黨洪健益、許淑華、張文潔，都要拚連任。

廣告 廣告

因徐巧芯、王鴻薇的兩席議員空缺，國民黨新人參選爆炸。上周六許原榮宣布參選，黨前發言人、被視為「朱家軍」人馬楊智伃昨也投入初選，其他爭取的新人還有里長李煥中、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、李明璇、許原榮、及尚未正式表態的陳暉。

楊智伃強調自己是「最年輕參選人」，加上先前與綠大安文山議員擬參選人陳聖文的「喝核料廢水事件」暴紅，楊投入初選，讓藍營新人競爭更加激烈。

民進黨在松信選區將提名四席，除現任議員許淑華、洪健益、張文潔拚連任，新人有湧言會郭凡、回鍋參選的前議員呂瀅瀅也已登記，農曆年後初選民調。

國民黨議員詹為元說，目前北市各選區中，松信釋出的空缺席次最多，且徐巧芯、王鴻薇選議員時得票數高，留下的票源讓新人覺得機會大，李明璇、楊智伃都是高知名度參選人，另4位也是深耕基層多年，初選會較激烈。

詹分析，這次綠營提名相對保守，若國民黨多提一席、提名六席，民進黨維持穩定的四席，藍營的平均票數將會低於綠營，有面臨掉席次風險，他認為初選過後，仍需透過穩定配票策略，確保提名的五席都能順利當選。

【看原文連結】

更多udn報導

將從台南橫越大西洋 美籍冒險家極限挑戰1年海上生活

打字不看鍵盤00後同事看傻 網：以前教老人現在教新人

照實說還是裝窮？她領50萬年終不敢講 網勸：悶聲發大財

曲線一覽無遺！性感女神上身全空 自信展現魔鬼身材