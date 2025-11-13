北市松山區連環車禍影片曝光 轎車等紅燈被撞翻1.5圈

即時中心／廖予瑄報導

誇張！今（13）日下午1時40分有一名黑車駕駛疑似精神不濟，開車行經台北市松山區八德路四段時，撞上前方準備停等紅燈的白車車尾，導致白車翻車，在持續推撞之下，一共有4台轎車2輛機車車損，並造成4名駕駛受傷。

從畫面中可以看到，八德路四段上已經亮起紅燈，所有車輛也都陸續放慢速度停等紅綠燈；沒想到，第3車道上卻有一台黑車沒有減速，徑直撞上前方準備停等紅燈的白車車尾，導致白車騰空翹起後，當場翻了1.5圈。

白車翻車不僅波及停放在人行道上的2台機車，還往前撞上等紅燈的計程車車尾；而後計程車的車頭再往前碰撞另一台計程車的後車尾。

經過調查，4名駕駛都沒有酒駕情形，警方表示，一開始肇事的黑車駕駛是因為精神不濟而釀禍。而這起連環車禍也造成黑車車頭全毀，駕駛胸部撞傷、頭暈；翻車的白車多處凹損，駕駛左手、頭部撞傷；其中一名計程車前車頭、後車尾凹損，駕駛頸部挫傷；另一名計程車則是車尾凹損，駕駛頭暈；至於無辜受波及的2台機車，則是左側車身、車頭分別有受損情形。

