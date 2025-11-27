北市松山工農技職教育國際化 攜手日校交流專業技術

臺北市松山工農職業與日本岡山縣立水島工業高校正式締結姊妹校

兩校師生在校史室交流校園發展與文化脈絡，加深臺日教育文化理解

兩校秉持臺日友好精神，以推動SDGs、國際教育與專業技術交流為核心方向

臺北市立松山工農與日本岡山縣立水島工業高校正式締結姊妹校，兩校秉持臺日友好精神，以推動聯合國永續發展目標（SDGs）、國際教育與專業技術交流為核心方向。未來，兩校將在國際職場技能、工程實作、創意設計與建築科技等領域持續深化合作，松山工農也預計在明年赴日參訪水島工業高校。

松山工農何杉友校長說明，學校師生曾在兩年前參訪水島高校，獲得豐富的學習體驗，也為這次合作立下契機。在正式締結姊妹校後，兩校會透過線上視訊、師生互訪與實地見學等多元形式進行交流，課程內容涵蓋科技創新、文化理解、永續行動與技術研發，深化兩校的國際教育合作。線上視訊交流規劃3大主題，在「機械與科技應用」部分，運用校內的工業機器人技術教學中心，分享機械手臂的操作和3D列印實作，讓臺日學生認識雙方的專業課程與文化，並以英文互動，增進跨文化理解與表達能力。

何杉友校長並表示，第二個主題聚焦 SDGs 12「責任消費與生產」，雙方將介紹各自在地的永續生活方式，透過永續概念與設計思維，培養學生的綠色創意能力，並藉由簡報形式呈現兩國在永續教育上的實踐。兩校也針對「綠色技能與科技創新」主題，整合機械、電機、資訊、農業等跨領域技能，鼓勵學生以永續為題提出創新提案與實作。也藉由分享各自城市與學校在綠色技能推動上的案例，讓臺日學生互相參考、拓展視野，進一步理解不同區域在永續發展上的努力與特色。

松山工農說明，學校設有電機、電子、機械、化工、食品加工、園藝、資訊、汽車、餐飲服務以及綜合高中等多元科別，學生在技術競賽與學科表現上屢獲佳績；水島工業高校則以機械科、電氣科、工業化學科、建築科及情報技術科的扎實訓練聞名。

松山工農表示，兩校學生將共同投入專題製作、線上成果發表與文化主題課程，培養跨文化溝通力、團隊協作力與專業應用能力，攜手培育更多具備國際視野及跨領域能力的技術人才。