北市松山角頭老大要「軍火交易」跟成大生借4萬！他落網…真實身分曝

記者陳弘逸／台南報導

前科累累的李姓男子聲稱自己是「台北松山角頭老大」要進行軍火交易，去年跑到成功大學校區，向學生借款4萬元後人間蒸發，李男事後挨告，還被查出，行騙足跡遍及新北、新竹及雲林都以同樣手法騙大學生，法院審理後，將他依詐欺取財罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，沒收、追徵4萬元犯罪所得，可上訴。

判決指出，李男2024年7月17日凌晨0時40分，跑到國立成功大學光復校區，向大學生謊稱自己是「台北松山角頭老大」要進行軍火交易，要借款4萬元，還允諾隔天還款，事後該名學生察覺有異，立刻報警。

李男被依法移送，他坦承只是找個理由借錢，此外，還被查出，曾在新北、新竹及雲林多次虛構軍火、或其他交易，到各大學校園向學生借款。檢方依犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪起訴，並宣告沒收、追徵4萬元犯罪所得。

法官認為，李男謊稱從事軍火交易，尚缺資金，向男大生詐得4萬元，雖認罪，但沒把錢還給受害學生，考量他又有詐欺取財、傷害、不能安全駕駛致公共危險等前科，素行不佳，審理後，將他依犯詐欺取財罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，沒收、追徵4萬元犯罪所得，可上訴。

