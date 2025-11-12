北市林森北路挖破瓦斯管線 消防設置水線警戒 安全無虞

其他人也在看
快訊／鳳凰風雨越晚越大！台東1小學緊急宣布「停班停課」
因應鳳凰颱風風雨越晚越大，且目前土坂連外產業道路坍方，台東達仁鄉土坂國小經校內行政及教師緊急會議，考量師生安全，今（12）日下午12時40分宣布，預防性停班停課，並聯繫家長學生回家確實有家人陪伴。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
普發萬元加碼放大你的荷包 來台北有購嗨！
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】普發萬元，還沒想好怎麼用嗎？來台北走一趟精彩絢爛的旅程吧！從北投泡湯到信義互傳媒 ・ 1 天前
謝侑芯離世前一天「才見吳宗憲」 畫面全部要刪光
黃明志涉及網紅謝侑芯猝逝事件，因當晚與對方同房遭到拘捕，9日遭到二度延扣，黃明志堅持自己是無辜的，對於指控一概否認。吳宗憲12日受羅志祥邀請，上《綜藝OK啦》錄影，他表示自己在出事前一天，才跟兩人一起工作。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 36 分鐘前
多位議員批國民黨團癱瘓高雄議會 康裕成曝：布條早準備好鬧場
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 高雄市議會昨（11）日進行議案交付審查，然因高雄市長陳其邁在總預算編製報告後，需主持防颱會議而先行離開，引發國民黨團不滿，遂拒絕交付審查並包圍主席台；民進黨團則以停止討論反制，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。對此，高雄市議會議長康裕成今（12）日在臉書發文表示，循往例，交付審查時，市長報告完即可離席；而陳其邁也回應尊...匯流新聞網 ・ 29 分鐘前
AI晶片需求爆發！傳台積電明年將建12座新廠
上週六（8日）台積電舉辦年度運動會，而董事長魏哲家被鏡頭捕捉到，穿了一雙運動鞋，上面印有tsmc台積電英文縮寫的字樣，非常吸睛，原來這雙鞋來自高雄一家MIT製鞋廠，業者透露，這是他們在2017年時，特台視新聞網 ・ 1 天前
馬太鞍溪水暴漲沖入萬榮明利村！ 台鐵東部幹線預防性停駛
受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮山區持續降雨，馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，造成多處道路中斷與多戶受損，洪水並沿大排、產業道路漫到省道台9線，晚間發現泥流夾帶更多土石，台鐵預中廣新聞網 ・ 8 小時前
Buffet吃到飽不再浪費 智慧備料省成本、護食材｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
非洲豬瘟本土病例出現後，餐廳廚餘管控備受關注，如何從源頭減量、避免廚餘成為防疫破口，成了業者的當務之急。吃到飽餐廳因備料量大，更被點名須加強管理。擁有多家Buffet的漢來美食，把控管剩食視為首要任務，從現點現做、取多少煎多少，到全食利用，再透過AI分析來客組成，依需求精準備料。台北晶華則以AI廚餘機拍照辨識，回推菜色調整，一年多來廚餘量已減少五成。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
全家X「稻町家」聯名登場！會員限定88折開吃 統一翻轉布丁再開賣
咖哩控注意！「全家」熱銷鮮食品牌「金咖哩」攜手網路排隊名店「稻町家」，以大阪系印度香料咖哩為靈感，結合主廚「秘製調料」推出「厚香料咖哩雞排飯」、「香料咖哩烤雞飯卷」及「香料咖哩炸雞烤飯糰」三款濃郁美味新品，即日起至11/25，會員購買金咖哩系列指定商品還可享88折優惠。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
貓奴夢幻車牌「CAT」現正競標 熱門號碼8888已出價到28萬2000元
被譽為「貓奴身份證」的夢幻號碼「CAT」於本月10日開標，今（12日）中午12點決標，除了貓奴夢以求的「CAT」號碼外，...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
等了15年！浪花兄弟合體大解放 周杰倫「露面」全場驚呼
睽違15年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於11月9日在武漢春浪20週年音樂節重磅合體登場，瞬間引爆全場歡呼！開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。中天新聞網 ・ 27 分鐘前
還原蕭美琴演講現場！范雲曝掌聲不停：感謝陳昭姿助台灣成IPAC會員國
副總統蕭美琴日前於在歐洲議會舉辦之IPAC峰會上發表演說，是為我國外交重大突破，民進黨立院黨團今（12）日召開記者會指出，此次峰會通過「布魯塞爾公告」，成員承諾採取行動制止跨國鎮壓；並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責等，黨團也感謝民眾黨立委陳昭姿擔任台灣的共同主席，以讓台灣符合IPAC會員國「跨黨派」的資格前提。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
沈伯洋遭中共全球通緝！徐欣瑩質詢竟要陸委會：可以帶他去中國澄清誤會
中國日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，並發出全球紅色通緝令，引發熱議。國民黨立委徐欣瑩今（12日）在立法院內政委員會質詢時竟質疑陸委會邱垂正，「你身為陸委會主委，為何不率先破冰之旅、和平之旅？你就中國好好跟他們談，軟硬的話都可以講啊，甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」而邱垂正則說，陸委會沒有不交流，還是推動健康永續交流，讓兩岸能夠和平穩定。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光
即時中心／潘柏廷報導輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲，昨（11）日下午2時在附設醫院看診時，突然遭到一名30歲曾姓男子持美工刀攻擊，導致其右手腕、左腹皆有傷；據了解，凶嫌是學校的肄業生，在校期間不滿江漢聲所作所為，再加上江漢聲先前涉貪二審改判無罪定讞，便決定預謀犯案，而曾男事後被移送新北地檢署複訊，檢方向法院聲請羈押。至於，江漢聲則休養一個禮拜，要到下禮拜二（18日）才恢復看診。民視 ・ 40 分鐘前
才喊電商業績差 館長宣布收攤千萬副業！再次怪民進黨
網紅「館長」陳之漢斥資上千萬元經營的餐飲品牌「True飯」，確定將於11月底正式結束營業。他坦言這次的決定是為了及時止損，因為生意實在是撐不下去了。館長在直播中大吐苦水，怒氣沖沖地將矛頭指向「這個偉大的民進黨」，直批這次非洲豬瘟風波簡直是讓他元氣大傷，被徹底害慘。鏡週刊Mirror Media ・ 43 分鐘前
嗆賴清德「愛台毒」太危險！姑婆掏4千元勸姪兒投侯友宜 判刑2年
台北徐姓婦人為支持侯友宜選上總統，在2024年大選前夕，用通訊軟體LINE傳訊息給姪兒，左批柯文哲是「一人黨」，若選上「處事很難..經濟更糟糕」，右打賴清德「愛台毒」，會讓「台灣太危險不安定」，拜託姪兒和姪媳兩人都投給侯友宜，還答應給姪兒4千元，結果遭到檢舉。台北地院依投票行賄罪判刑2年、緩刑3年，徐婦須向公庫支付20萬元，行賄的4千元也被沒收。可上訴。太報 ・ 55 分鐘前
抖音一響父母白養？學生日常對話全變調 老師心寒：都是大陸用語
隨著短影音盛行，越來越多中國影片出現在各大社群與影音平台上，也影響了許多學生的語言習慣。一名補習班老師感嘆，近年來使用抖音的學生大幅增加，導致他們日常對話中開始夾雜大量中國用語。像是「冰淇淋」唸成「冰ㄐㄧ淋」、「行動電源」說成「充電寶」，甚至連上廁所都講「拉粑粑」，讓他難以接受。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大豪雨!基隆調和街路面成溪流 新北瑞芳泥水淹民宅
生活中心／楊思敏、戴亞倫、陳崇翰 基隆報導11日鳳凰颱風還沒登陸台灣，就已經造成不少災情，位在大豪雨警戒區的新北瑞芳和基隆都淹水了。基隆調和街下午淹完，傍晚路面又成了湍急的溪流。瑞芳火車站後方也很慘，有店家淹了快20公分高，同時，區公所緊急撤離土石流紅色警戒區的居民。民視 ・ 5 小時前
彰化田尾落羽松景觀餐廳，綠意盎然的玻璃屋饗宴
一進入園區，便可被眼前一整排高大的落羽松深深吸引。尤其是在秋末冬初，當落羽松換上金黃、橘紅或深褐色的迷人外衣時，那份景觀的壯麗與詩意，絕對是攝影愛好者與自然景觀尋訪者的最佳選擇。即使非落羽松盛開的季節，園區內依然種植了多樣豐富的植物，透過精心規劃與細緻的維護，不斷優化整體的景觀，營造出一個生機盎然、四季皆美的綠色空間。漫步園區，感受微風輕拂，欣賞植物的層次感與生命力，本身就是一種難得的享受。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
巴基斯坦首都爆炸案「頭顱噴飛」12人死亡 國防部長震怒：進入戰爭狀態
巴基斯坦首都爆炸案「頭顱噴飛」12人死亡 國防部長震怒：進入戰爭狀態EBC東森新聞 ・ 2 小時前