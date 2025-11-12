北市林森北路挖破管線釀「瓦斯外洩」 消防隊緊急射水戒備

今（12）天中午12點08分的台北市中山區林森北路，有瓦斯公司廠商疑似施工不慎，挖破管線造成瓦斯外洩！大批消防人員獲報趕到，現場瓦斯濃度數值600ppm，除了緊急封鎖現場，設置水線警戒、灑水稀釋濃度，並同步通報專業人員搶修，所幸沒有釀成嚴重意外。

目前瓦斯濃度數值為零，沒有安全疑慮，至於挖破管線原因和責任歸屬，仍待瓦斯公司進一步調查釐清。

