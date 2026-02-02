北市某國立大學宿舍驚傳墜樓案！她「多處骨折」陷昏迷…急送醫仍未脫險

社會中心／陳弘逸報導

台北市文山區某國立大學校內，昨天（1日）傍晚驚傳墜樓案。（示意圖／PIXABAY）

台北市文山區某國立大學校內，昨天（1日）傍晚驚傳墜樓案，傷者為一名婦人，不明原因從高處墜落，全身多處骨折、呈現昏迷，人送醫搶救尚未脫險；傷者身分，經調查後曝光。

據《自由時報》報導，傷者為77歲陳姓婦人，昨天（1日）不明原因在文山區某國立大學校內徘徊，並於傍晚5時許，進入學生宿舍後，從高處墜落，她當場昏迷、全身多處骨折，由目擊的學校師生協助報案求助。

婦人緊急送醫，由醫院緊急動手術救治，目前尚未脫險；警方勘驗，初步排除他殺，並通知傷者家屬，釐清事故原因。

廣告

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

