北市某女中學生晚自習墜亡！教育局：啟動輔導與支持措施

北市某女中出現墜樓意外。（示意圖／東森新聞）





北市某女中昨（27日）晚間7時左右發生一起墜樓意外，一名18歲高三女學生在晚自習時，被發現在校內倒臥一樓地面，警消到場後立刻將人送醫急救，仍於晚間宣告不治。

事發時正值晚自習，女學生從校園5樓墜落，送醫後宣爆不治。家屬接獲通知後趕往醫院，表示女兒平時表現正常，近日也沒有異常徵兆，完全不清楚為何會墜樓，到場後悲痛萬分。

台北市教育局表示，墜樓事件發生後，校方已連絡家長並陪同到醫院處理，教育局學務校安室主任也已前往醫院關心家屬，提供必要協助。

廣告 廣告

教育局指出，學校於事發後即完成校安通報，並配合警方調閱監視器畫面，同步啟動學生輔導與支持措施。教育局強調，後續將督導該校檢視並研擬精進相關作為，以避免類似事件再次發生，確保學生安全。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

女軍人遭北韓3高中性侵殺害 生前最後懇求讓人鼻酸

穿雄女校服走「壞學生風」！校方怒提告 網紅態度曝光

ChatGPT幫選號超準 密西根幸運女中樂透抱回300萬

