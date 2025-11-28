北市某女中晚自習墜樓！18歲女高中生5樓墜亡

北市某女中出現墜樓意外。（示意圖／東森新聞）





北市某女中昨（27日）晚間7時許發生一起墜樓意外，一名18歲高三女學生被發現在校內倒臥一樓地面，警消到場後立刻將人送醫急救，仍於晚間宣告不治。

據了解，事發時正值晚自習，女學生從校園五樓墜落，被發現後立即送醫急救，仍宣告不治。家屬趕抵醫院後情緒崩潰，表示女兒平時表現正常，近日也沒有異常徵兆，完全不清楚為何會墜樓，到場後悲痛萬分，女學生墜樓原因還需要進一步調查釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

