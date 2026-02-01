北市某議員遭爆中今彩539「頭獎800萬」 網友瘋猜是誰？

幸運議員到底是誰？媒體人王瑞德在社群平台透露，有一位台北市議員突然請他喝珍奶，因為該議員中了今彩539的頭獎，獲得800萬獎金、實領640萬。網友分析近期頭獎落在台北信義區，縮小範圍後可能是松信選區的議員。就怕碰上選舉年難募款，不少議員紛紛跳出來自清「中獎的不是我」，還要中獎的人趕快「出面自首」。

獎落信義區！ 多位松山信義區議員跳出喊：不是我

就快過年了，不少民眾都會買張彩券試試手氣，沒想到這回受財神爺眷顧的是台北市議員。媒體人王瑞德在社群爆料，一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來議員中了今彩539頭獎，獎金800萬，扣完稅還能實領640萬。

廣告 廣告

消息一出讓大家好羨慕，更想知道中獎的到底是誰，根據台彩官網，1/30開出1注頭獎，獎落台北市信義區松山路「彬彬有禮彩券行」。這下範圍馬上縮小，被點名的松信區議員趕緊跳出來澄清，藍營議員詹為元表示不是自己，要中頭獎的議員趕快出來自首；綠營議員許淑華也說不是自己，還說若真中頭獎請的不只有珍珠奶茶。

認了「中了樂透彩」 洪健益：是上屆議員時的事

至於1/17中山區也有人一注獨得頭獎，獎落在台北市中山區林森北路「寶鴻彩券行」，藍營議員柳采葳表示自己雖然曾在電視台節目中請過雞排，但這次並非是她中頭獎。

最終答案揭曉，這位幸運兒是綠營松信區議員洪健益，但他其實沒有中獎，只是當時請喝珍奶時，大家好奇詢問為何請客？他便開玩笑說「中樂透彩」，結果引發誤會。不過洪健益也透露自己曾中獎過，但是上一屆議員選舉的事，請喝珍奶意外曝光中獎小故事，議員的超級強運，恐怕很難再低調。

洪健益表示當時只是開玩笑，沒想到引發誤解。圖／台視新聞

台北／黃品寧、張元杰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

800萬得主是你嗎？「今彩539、39樂合彩」1/31獎號一次看

今彩539頭獎開出1注！ 「這縣市」幸運兒獨中八百萬

財神今晚到你家？大樂透頭獎1.1億 台彩最新獎號出爐