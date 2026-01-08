即時中心／徐子為報導



台北市大安區某知名私立貴族中學今（8）日下午發生墜樓意外，一名16歲男學生疑似從校園高處墜落，倒臥在校外人行道上，目擊民眾立即撥打119。警消趕赴現場，發現該16歲學生呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，已緊急送往國泰醫院搶救，警方在現場也拉封鎖線，將進一步調閱校內監視器畫面，以釐清他的墜樓原因。





更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／北市某貴族中學驚傳墜樓！男學生命危搶救中

