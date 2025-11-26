北市某飯店遭撒冥紙丟雞蛋討債 警逮5嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市大同區某間飯店疑因債務糾紛，8至9月間陸續遭人撒冥紙、丟雞蛋恐嚇。警方循線查出以潘男為首的討債集團涉案，近日拘提5嫌送辦，並持續追查有無其他共犯。

台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，自今年8月19日起至9月13日期間，多次接獲轄內某觀光飯店及會計師事務所報案，指稱遭不明人士騷擾、撒冥紙、丟雞蛋催討債務。警方蒐集相關事證，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

根據調查了解，此討債集團以50多歲潘姓男子為首，每次分別指派2至5人不等前往討債，並於現場路邊、櫃檯或辦公室以大聲公喊話，還發送傳單、撒冥紙和丟雞蛋，造成飯店工作人員心生恐懼及來往路人圍觀。

據悉，飯店負責人因曾積欠裝潢設計款約新台幣700萬餘元，不排除和討債集團有關。

大同分局見時機成熟，並配合內政部警政署執行掃黑專案行動，11月13日將潘男等5嫌（4男1女）全數拘提到案，詢後依涉刑法恐嚇、恐嚇取財及組織犯罪等罪移送士檢偵辦。（編輯：蕭博文）1141126