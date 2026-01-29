北市查緝黃牛 會員費綁售票券也違法

臺北市文化局提醒民眾切勿抱持僥倖心理，從事非法加價轉售票券行為

臺北市文化局表示，許多民眾因為對法令不熟悉、因一時貪小失大而觸法

民眾如有發現黃牛行為，可上文化部檢舉黃牛專區進行檢舉

為維護藝文市場秩序，臺北市政府成立「黃牛防制專案小組」，由臺北市文化局、警察局等聯手多單位力量查緝不法黃牛。文化局表示，自112年迄今黃牛檢舉案件總裁罰件數為190件以上，裁罰總金額超過3,900萬元，其中更有單一案件最高罰款達264萬元，再次提醒民眾切勿抱持僥倖心理，從事非法加價轉售票券行為。

臺北市文化局副局長陳譽馨表示，近期許多檢舉案件多為「將會員費與藝文表演票券一起販售」，由於會員費主要是用來維持會員制度的運作，以及提供會員相關服務，例如會員可享優先購票、會員專屬活動、接收通知等服務，而這類服務與藝文活動票券本身尚無直接關係，且非會員也可直接購買藝文活動票券，因此會員費非屬購票限定的必備條件，民眾如果用原票價加上會員費進行票券轉售，仍屬違反《文化創意產業發展法》第10條之1第2項規定。

臺北市文化局指出，《文化創意產業發展法》施行以來，各界相當重視黃牛票交易情形，黃牛情況不只嚴重影響藝文市場公平性，違法者也可能會面臨高額罰鍰。有許多案例是民眾對法令不熟悉、因一時貪小失大、認為僅是協助取貨代售而不涉違法，或是仿效他人作法販售而未注意相關法令規定，文化局再次強調，無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，皆須負擔法律責任。

臺北市文化局表示，民眾如有發現黃牛行為，可上文化部檢舉黃牛專區進行檢舉，如具名檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高可得10萬元。如果要檢舉加價轉售票券，須提供獲得藝文表演票券資訊的來源等相關佐證資料，以及藝文表演票券資訊、票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料等。