北市校園迎新春 揮毫送暖傳祝福

迎接農曆春節到來，臺北市各學校結合年節歡慶氛圍與課程特色，陸續舉辦迎春揮毫活動，近期包括螢橋國小、興華國小和修德國小透過書法藝術、文化交流與公益行動，讓學生在墨香與祝福中體驗傳統年俗，感受文化傳承的溫度與意義。

螢橋國小表示，為傳承過年習俗並為新年祈福，舉辦「揮毫賀新春．多語展智慧」活動，邀請親師生共同開筆揮毫，並廣邀聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞、在地社區里長、家長會長、鄰近國中校長及書法教育專家共襄盛舉。莊訪祺校長特別書寫「馬到成功」合體字致贈學生，勉勵學子持續精進、勇於突破。現場還規劃「多語展智慧」闖關，融合語文、美感與科技教育，讓學生在遊戲中體驗語文之美。

興華國小則以「馬年行大運─大師來揮毫」為主題，在鑼鼓喧天的舞獅表演中熱鬧登場。師長與來賓共同揮毫題寫「馬躍新程・興華啟航」，寓意學子在新的一年勇敢向前、昂首啟航。學生近距離欣賞書法家運筆神采，感受傳統藝術中力與美的結合。教務主任蔡雨軒表示，迎春揮毫活動源自校訂課程「漢字好創藝」，透過課程與活動相互結合，讓書法學習在生活中扎根。活動並規劃「小駿馬燈謎探險之旅」，以趣味闖關方式引導語文思考，活動尾聲，師生皆獲得春聯墨寶，滿載年節祝福。

修德國小將迎春揮毫與公益結合，由學校書法社團舉辦「馬到成功愛心春聯」活動，師生親手書寫春聯，鼓勵全校以捐贈發票兌換春聯，將祝福化為實際行動。活動共募集上百張發票，全數捐贈予創世基金會。書法社學生除展現書寫成果，也主動協助兌換與包裝，展現服務精神。校長王玉表示，學校將持續結合社團學習與公益行動，培養學生關懷社會、回饋社會的品德素養。