北市校校有公托進度曝 蔣萬安：已盤點學校閒置空間
台北市長蔣萬安上月宣布5大育兒新政，包括校校有公托、送托準公共服務最高補助提升至8000元、第2胎以上公托和準公托免費、發放免費8小時臨托券及補助接種呼吸道融合病毒疫苗。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及，公托目前供不應求及校校有公托的進度，他說已經在盤點明年度學校閒置空間來規畫公托，也提高相關準公托、公托補助，會持續佈建提升量能。
蔣萬安今日與基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，共同出席基北北桃「我的減碳存摺2.0」頒獎記者會，被問及公托目前供不應求，市府連準公托都加碼補助，雖然有超過7成家長受惠，未來是否會持續增加、以及校校有公托的進度如何。
蔣萬安表示，因為發現這個問題，所以市府即刻推出校校有公托，今年已經盤點出16處、600多個名額，現在雖然才4月已經在盤點明年度學校有閒置的空間，來規畫公托；另方面也提高相關準公托還有公托的補助，讓準公托基本上跟公托的費率只差1000元，同時第二胎公托和準公托也是全面免費，會持續佈建提升量能。
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