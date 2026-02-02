北市條通驚見「打狗棒法」 醉男持木棍揮舞遭警方制止送辦

中山區條通昨（1日）中午爆發拉扯糾紛，其中一人竟隨手撿起路邊樹枝作勢打人。翻攝畫面

台北市中山區條通商圈驚傳酒後衝突，一名男子疑似酒醉情緒失控，竟在街頭持木棍揮舞，場面宛如上演金庸小說中的「打狗棒法」，引發路人側目。警方獲報到場後迅速介入，所幸未釀成更大傷害，相關人員已依法送辦。

中山分局指出，中山一派出所於昨（1日）11時40分許，接獲報案稱林森北路107巷內有吵架情事，警方立即派員趕赴現場。員警抵達時，現場已無持續打架情形，隨即調閱周邊監視器釐清案情。

經查，涉案的劉姓男子與曾姓男子為同事關係，當天與其他同事相約至條通一帶酒吧飲酒作樂，未料雙方酒後發生口角，情緒失控進而演變成肢體衝突，其中劉男一度持木棍揮舞，幸經旁人勸阻，未造成嚴重傷害。

警方詢後，已將雙方依涉嫌違反《社會秩序維護法》移送偵辦。中山分局也呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛應理性溝通，切勿因一時衝動動手或持械，否則恐觸法受罰，得不償失。



