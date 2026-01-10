北市楓香染紅 如寒冬火焰
記者王誌成∕台北報導
近日一波波冷鋒帶來濕冷天氣，台北市楓香悄然換上新裝。這些樹木隨著季節的變遷，從翠綠轉為金黃，再漸次染上濃烈的橙紅色，為都會區的街頭與公園增添層次豐富的絕妙視覺美景，如同寒冬中的一抹火焰，為濕冷的台北注入一絲溫暖光彩，點燃街頭巷尾秋冬情懷。
公園處表示，目前位於至善路一至三段、敬業三路、中山北路五段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園及中山二十一號廣場等地區的楓香已陸續開始變色。在寒冬裡，林立的楓香樹挺拔而堅韌，葉片由鮮綠到金黃，再到亮橘與嫣紅交相輝映，彷彿秋季的雲霞般流動變幻。微風吹過，片片紅葉飄落於地，熱情洋溢的楓香勾勒出一幅靜謐而溫馨的城市圖景，為忙碌的都市生活增添幾分沉穩與悠然。
園藝工程隊長楊國瑜指出，楓香是台灣最具代表性的原生落葉喬木之一，每逢入冬隨著日照時間縮短，葉片開始進行色素轉換，因此有「秋紅樹」之稱。而楓香與大家熟悉的青楓不同，它的葉片呈互生排列，其果實則為帶刺的球狀聚合果，是區分兩者的重要特徵。
