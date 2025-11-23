北市榮服處深入瞭解安心御老試行成果

為推動「安心御老平台」照護試行成效，臺北市榮民服務處處長黃信仁於日昨親率總幹事葛得生、責任區輔導員及社區服務組長，分赴信義區與文山區訪視納入該處試辦個案的方伯伯等4位高齡92至101歲的榮民長輩，實地瞭解平台執行情形與近期長輩生活照顧現況，以作為明年起全面推廣的參據。

黃信仁處長表示，「安心御老平台」結合榮服處訪視服務系統及臺北榮總高齡醫學中心個管師專業支援，藉由跨院整合與線上回報機制，能即時掌握榮民長輩就醫、用藥與生活狀況，讓輔導員、醫療端與家屬之間形成「發現－回報－協調－追蹤」的照護流程，提供更即時且周全的照護支持，讓長輩能安心在地安老。