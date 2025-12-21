北市榮民子弟獲頒獎助學金

財團法人榮民榮眷基金會日昨於桃園榮譽國民之家舉行「一一四學年第一學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮」，由基金會董事長陳進廣主持，場面溫馨隆重。

本次北部地區總計有逾百位學子及家長參與，臺北市榮服處共有八十餘位榮民子弟獲頒獎助學金，十五位到場受獎，其中林法榮、王彤、華奕汶、陳美吟、白玉婷、陳昕陽、黃金婷親自到場分享榮耀。

本次北區頒贈典禮除安排頒獎外，現場亦播放基金會製作的微電影《微光、希望》，影片中描述身為榮民的父親意外亡故後，臺東縣榮服處協助照顧其未成年女兒，每月發放遺孤認養金三千元。女孩自己也因為社會善心力量的幫助而重新看見希望，進而磨練出堅強的意志，在全國中等學校運動會的角力比賽勇奪第三名的殊榮，並表示將來長大有能力後，也希望能幫助和自己面對同樣困境的小朋友，讓他們可以重拾希望，啟動善的循環。